Andrzej Duda wrócił z Kijowa. "To jedna z tych wizyt zagranicznych, które zapamiętam do końca życia"

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Andrzej Duda powiedział po powrocie z Kijowa, że "to była jedna z tych wizyt zagranicznych, które zapamięta do końca życia". Jak dodał, "Kijów jest gotowy do obrony". Urzędnicy amerykańscy przeprowadzili wewnętrzne wstępne rozmowy w związku z wizytą w Ukrainie wysokiej rangi urzędnika, sekretarza obrony Lloyda Austina lub sekretarza stanu Antony'ego Blinkena - poinformowała w czwartek CNN. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.