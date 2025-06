Kobieta i niemowlę znalezione martwe w parku. Zatrzymano Amerykanina

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: W parku w Rzymie znaleziono nagie ciała kobiety i jej córki.

W sprawie został zatrzymany Amerykanin.

Przyczyna śmierci kobiety nie jest jeszcze znana. Miała umrzeć kilka dni przed swoim dzieckiem.

Mężczyzna, którego imienia i nazwiska nie podano, został aresztowany na greckiej wyspie Skiatos, dokąd udał się z Włoch. Jest podejrzany w sprawie, która nie schodzi z włoskich nagłówków od soboty, kiedy w największym parku miejskim w Rzymie, Villa Pamphili, znaleziono nagie ciała kobiety i jej córki. Matka leżała nieopodal dziecka i była przykryta czarną, plastikową torbą. Śledztwo wykazało, że zmarła kilka dni przed dzieckiem.

Ciała znaleziono w parku w Rzymie Źródło: Reuters

Mężczyzna widziany z dzieckiem po śmierci kobiety

Aresztowany Amerykanin nie został dotąd oskarżony, bo nie jest znana przyczyna śmierci kobiety. Służby informują jednak, że mają "mocne dowody" przeciwko mężczyźnie. Jeden z prokuratorów stwierdził, że istnieje "uzasadnione podejrzenie, że jest to podwójne morderstwo".

Prokuratorzy informują, że wciąż nie zidentyfikowali kobiety, ani jej dziecka. Wiadomo, że było niemowlęciem - miało mniej niż rok.

Włoskie gazety podają, że matka i dziecko to obywatele USA, podobnie jak zatrzymany mężczyzna, ale prokuratorzy tego nie potwierdzają. Nie jest również jasne, czy mężczyzna to ojciec dziecka - trwają badania genetyczne, które mają to potwierdzić.

Jak poinformowały władze, mężczyzna był widziany z kobietą i dzieckiem. Z relacji świadków wynika, że miał być też zauważony sam z niemowlęciem, które trzymał na rękach, po tym, jak kobieta miała już nie żyć. Śledczy twierdzą, że wcześniej para pokłóciła się na ulicy, w wyniku czego policja ustaliła tożsamość mężczyzny, co pomogło go później zidentyfikować. Został namierzony między innymi dzięki odciskom palców na torbie, którą przykryto ciało kobiety. W śledztwie pomaga FBI.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo