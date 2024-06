Władze nakazały skrócenie kazań do 10 minut

Jak podał w piątek portal Khaleej Times, władze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nakazały, by z uwagi na wysokie temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, do października długość piątkowych kazań w meczetach nie przekraczała 10 minut.

- Ostatnio spóźniłem się do meczetu i nie mogłem już dostać się do środka - powiedział portalowi mieszkaniec Dubaju Mohammed Jasin. - Było tak gorąco, że myślałem, że zapłoną mi włosy na głowie. Mam nadzieję, że imamowie będą również wybierać do modłów krótkie wersety Koranu. To wszystkim ułatwiłoby życie - powiedział portalowi.