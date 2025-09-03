Spotkanie Kima i Putina w Pekinie. "Będę gotowy zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc"

Władimir Putin i Kim Dzong Un spotkali się w Pekinie Źródło: Reuters

Przywódcy obu państw wzięli w środę udział w defiladzie wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na zaproszenie władz Chin. Spotkanie odbyło się w gościnnej rezydencji państwowej Diaoyutai w Pekinie. Putin i Kim przybyli tam jednym samochodem po zakończeniu uroczystości na placu Tiananmen - przekazał Kreml.

Kim o "braterskim obowiązku" wobec Rosji

Putin pochwalił "odwagę i bohaterstwo" żołnierzy północnokoreańskich, którzy walczyli u boku sił rosyjskich w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. W sierpniu 2024 roku siły ukraińskie wkroczyły do tego regionu. Obecnie wojska Kijowa nie kontrolują tam już istotniejszych obszarów.

Według Narodowej Służby Wywiadowczej (NIS) Korei Południowej Pjongjang skierował do Rosji w zeszłym roku około 15 tysięcy żołnierzy i znaczne ilości uzbrojenia. We wtorek NIS ujawnił, że dotychczas śmierć poniosło około 2 tysiące północnokoreańskich wojskowych.

Kim podkreślił, że współpraca między Pjongjangiem a Moskwą "znacząco się umocniła" od czasu podpisania dwustronnego paktu o partnerstwie strategicznym w czerwcu ubiegłego roku. - Jeśli jest coś, co mogę zrobić dla was, dla narodu Rosji, jeśli jest coś więcej, co trzeba zrobić, potraktuję to jako braterski obowiązek, zobowiązanie, które musimy podjąć, i będę gotowy zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc - zadeklarował północnokoreański przywódca.

Zaproszenie od Putina i zapowiedź ponownego spotkania

Z nagrania wideo opublikowanego przez służby prasowe Kremla wynika, że na zakończenie dwuipółgodzinnych rozmów Putin zaprosił Kima do złożenia wizyty w Rosji. Północnokoreański polityk zapewnił, że do ponownego spotkania dojdzie "wkrótce".

Po raz pierwszy od objęcia władzy w 2011 roku w Korei Północnej Kim Dzong Un pojawił się w Pekinie na wydarzeniu z udziałem innych przywódców, nie jako główny gość. To także pierwszy raz, gdy liderzy Korei Północnej, Rosji i Chin znaleźli się jednocześnie na tym samym wydarzeniu.

Obserwatorzy czekają na ewentualne dwustronne spotkanie Kima z Xi, a nawet na trójstronne rozmowy z udziałem Putina.

