Nie żyje Wiktoria Roszczyna, dziennikarka uprowadzona przez Rosjan

Dziennikarka uprowadzona przez Rosję

Wcześniej w czwartek o śmierci dziennikarki napisały media, w tym mi. in. portal Ukraińska Prawda, z którym współpracowała. "Wciąż nie mogę zebrać myśli i w to uwierzyć. Wika była niesamowicie odważna. Poruszała najtrudniejsze tematy. Ważne było dla niej, aby rozmawiać o Ukraińcach na okupowanych terytoriach. Nie można było jej zatrzymać i powstrzymać. Całkowicie poświęciła się dziennikarstwu" - wspominała redaktor naczelna Ukraińskiej Prawdy Sewgil Musajewa.

Zaginęła na terenach okupowanych

Wcześniej Sewgil Musajewa apelowała po jej zniknięciu do ukraińskich władz, by "zrobiły wszystko, co jest możliwe, żeby odnaleźć dziennikarkę", a do rosyjskich – by "niezwłocznie uwolniły reporterkę".