22 lata bez zarzutów w kontrowersyjnym więzieniu USA. Wrócił do ojczyzny

Wieloletni więzień Guantanamo Rid Bin Saleh al-Jazidi wrócił do Tunezji - poinformowała we wtorek BBC, powołując się na komunikat Departamentu Stanu USA. Jazidi przebywał za kratami od czasu uruchomienia ośrodka w Guantanamo w styczniu 2002 roku.

59-letni Rid Bin Saleh al-Jazidi, obywatel Tunezji , spędził 22 lata w Guantanamo bez postawienia oficjalnych zarzutów. Z raportu Brookings Institution z 2008 roku wynika, że amerykańska armia uważała go za bojownika, który przeszedł szkolenie w obozie talibów w Afganistanie .

Więźniowie Guantanamo

Według dziennika "New York Times", Jazidi jednak "nigdy nie został oskarżony i został zatwierdzony do przeniesienia ponad dekadę temu", podała BBC. Jazidi miał zostać uwolniony pod koniec kadencji Baracka Obamy, ale ostatecznie do tego nie doszło. Po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa wstrzymano zwalnianie więźniów.