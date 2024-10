100-milionowy kraj ma czwartego prezydenta w ciągu siedmiu miesięcy

Generał Luong Cuong jest nowym prezydentem Wietnamu. W poniedziałek został wybrany przez krajowy parlament. To już czwarta osoba, która będzie sprawować ten urząd w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. Władze mają nadzieję, że pozwoli to przywrócić polityczną stabilność po okresie dynamicznych przetasowań na najważniejszych funkcjach.

To czwarta osoba sprawująca urząd prezydencki od 18 miesięcy

Przetasowania na kluczowych stanowiskach

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Cuong zobowiązał się do wzmocnienia zdolności obronnych oraz prowadzenia niezależnej i wielostronnej polityki zagranicznej. Ślubował "wzmocnić obronę narodową i bezpieczeństwo, nadbudować Siły Zbrojne", które - jak mówił - są "dobrze wyszkolone, zwinne i nowoczesne".

Cuong zastąpił na stanowisku głowy państwa To Lama, który sprawował urząd od końcówki maja i objął bardziej wpływowe stanowisko - został sekretarzem generalnym KPW. Funkcję tę przejął od zmarłego w lipcu Nguyen Phu Tronga, który sprawował władzę w partii przez 13 lat. To właśnie on mocno poszerzył uprawnienia, jakie posiada sekretarz.