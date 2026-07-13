Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

15 turystów nie żyje po wywrotce łodzi

|
Jedna z osób, które przeżyły wypadek łodzi motorowej
Indie. Krewni opłakują zmarłych pasażerów łodzi motorowej
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Nie przepłynęła nawet pół kilometra, kiedy po prostu się przewróciła - wspomina świadek wypadku szybkiej łodzi motorowej na południu Wietnamu. Zginęło 15 turystów z Indii - przekazał portal VnExpress.

Turystyczna łódź z 32 pasażerami i czterema członkami załogi wywróciła się niedaleko wyspy Hon May Rut Ngoai położonej na południe od Phu Quoc, największej wyspy Wietnamu - relacjonuje portal, jednocześnie informując o trudnych warunkach i dużych falach w okolicy. Wszystkie osoby na pokładzie wpadły do morza, na pomoc pospieszyły inne łodzie turystyczne, a później jednostki straży przybrzeżnej i marynarki wojennej. Udało się uratować 21 osób, z wody wyłowiono 15 ciał.

Wypadek łodzi motorowej. Relacja świadka

Według świadka - obywatela Indii - przynajmniej część osób na pokładzie brała udział w wycieczce zorganizowanej przez ich pracodawcę - producenta urządzeń elektronicznych. - Łódź nie przepłynęła nawet pół kilometra, kiedy po prostu się przewróciła - powiedział mężczyzna agencji AP. - Krzyczeliśmy: pomocy, pomocy! - relacjonował. Mężczyzna dodał, że na łodzi znajdowało się trzech jego przyjaciół. - Dwóch zginęło, a trzeci, jak mi powiedziano, jest w stanie krytycznym - stwierdził.

Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, władze poinformowały, że prowadzą w tej sprawie dochodzenie. Premier Wietnamu Le Minh Hung zapowiedział pociągnięcie winnych do odpowiedzialności. Zaapelował również do urzędników o audyt bezpieczeństwa na drogach wodnych i morskich w rejonie, gdzie doszło do wypadku.

Phu Quoc słynie z pokrytych białym piaskiem plaż, które co roku przyciągają miliony turystów z kraju i z zagranicy.

Kajakarz tonął na spływie. Był pijany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kajakarz tonął na spływie. Był pijany

Wielkopolskie

Redagował AM

Źródło: PAP, ABC News, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Tagi:
WietnamWodaIndie
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Prezes NRA o procedurze ekstradycji z USA
Polska
Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie
Ogień z altany przeniósł się na auta. Podejrzany o podpalenie wpadł przez monitoring
WARSZAWA
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
sklep
Partia produktu wycofana ze znanej sieci
BIZNES
pap_20260425_0EL
"Przyjęli dowództwo Brauna"
Polska
Tunel metra (zdjęcie ilustracyjne)
"Historyczne okienko" dla budowy metra w Krakowie. Są daty
Kraków
Upał w Rzymie, Włochy
Więcej wypadków, zagrożona produkcja sera. Skwar męczy Włochów
METEO
Ormuz – cieśnina
Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni
BIZNES
imageTitle
"Afera kablowa". Gol Anglików nie powinien zostać uznany?
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
"Sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej". Projekt PiS w Sejmie
Polska
Antyukraiński baner pojawił się we wsi Owińska
Antyukraiński baner w środku wsi
Poznań
Piesek
Labradorka ewakuowana ze szczytu. "Nie wyobrażałam sobie, że się z czym takim spotkamy"
Świat
Kilkulatka sama w centrum Gdańska. Matka szukała jej kilkaset metrów dalej
2,5-latka zgubiła się w centrum miasta. Pomogli przechodnie, nagranie
Trójmiasto
GettyImages-2284001684
Miała zniknąć z powierzchni ziemi. "Republika wciąż ma się dobrze"
Monika Winiarska
HNGw2U9X0AAt7i_
Lewandowski pod gradobiciem pytań w przededniu prezentacji
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Jest decyzja sądu w sprawie Ziobry
Polska
operacja lekarze szpital shutterstock_1403971055
Była w stanie paliatywnym. Polscy lekarze wykonali pierwszą taką operację na świecie
Zdrowie
Eksplozja wyrwała okna na dwóch piętrach budynku
Chciała włączyć kuchenkę, doszło do eksplozji
Lublin
Karol Nawrocki
Śledztwo dotyczące kawalerki Karola Nawrockiego. Sąd zdecyduje w sprawie notariusza
Trójmiasto
24-latka ukradła "Szermierzowi" szpadę
24-latka ukradła "Szermierzowi" szpadę. Nagranie z monitoringu
Wrocław
latanie
Bizon zaatakował 65-latka. To nagranie przeraża
METEO
Wiesław Szlachetka
Słowa Rydzyka i biskupa Szlachetki na temat in vitro. Co na to Episkopat?
Polska
Elon Musk
"Elon znów ma obsesję"
BIZNES
Jarosław Szymczyk był komendantem głównym policji. Teraz został członkiem rady nadzorczej Piasta Gliwice
Wybuch granatnika. Rozprawa odroczona po raz dziesiąty
Polska
Ojciec Rydzyk o in vitro: to zabijanie wielu dzieci
Ojciec Rydzyk: in vitro to zabijanie dzieci. Ginekolog odpowiada
Zuzanna Kuffel
Michał Wiśniewski Marta Wiśniewska Mandaryna
"Wepchnięci w swoje ramiona". Zaskakujące oświadczenie wokalisty Ich Troje
Kultura i styl
Takim "banknotem" zapłaciła nieuczciwa klientka
Zrobiła zakupy, zapłaciła banknotem z napisem "souvenir"
Lubuskie
System Of A Down i Bad Bunny zagrają na Narodowym
Koncertowy tydzień na Narodowym. Bad Bunny i System of a Down. Jak dojechać na stadion?
WARSZAWA
Szpital w Bartoszycach
Długi, brak lekarzy. "Utrzymanie status quo nie jest możliwe"
Olsztyn
Burza, ulewa
Burze i silny deszcz. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica