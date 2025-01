Strażniczka więzienna w londyńskim zakładzie karnym Wandsworth, Linda De Sousa Abreu, została nagrana, gdy w czasie służby uprawiała seks z jednym z osadzonych. Stosunek nagrał inny więzień przy pomocy przemyconego do celi telefonu komórkowego. Kobieta teraz sama trafi do więzienia - w poniedziałek została skazana na 15 miesięcy pozbawienia wolności.

25 czerwca 2024 roku Linda De Sousa Abreu, strażniczka w zakładzie karnym HMP Wandsworth w Londynie, została nagrana, gdy uprawiała seks z jednym z osadzonych. Nagranie wykonał inny znajdujący się w tej samej celi więzień, który miał przy sobie przemycony do więzienia telefon komórkowy. Wideo niemal od razu przedostało się do internetu, gdzie szybko stało się bardzo popularne.

Trzy dni później kobieta została zatrzymana na lotnisku Heathrow w Londynie, skąd próbowała wraz z ojcem polecieć do Madrytu. Jadąc na lotnisko, miała zadzwonić do więzienia w Wandsworth, by poinformować, że nie wróci już do pracy.