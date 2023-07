Duże zmiany w utrzymywaniu rodziny królewskiej. Decyzja Londynu na życzenie Karola III

Brytyjskie władze zapowiedziały, że w przyszłym roku zmniejszą odsetek funduszy przekazywanych rodzinie królewskiej z The Crown Estate. "Nowa stawka grantu dla suwerena odzwierciedla nieoczekiwany znaczny wzrost zysków netto" - oświadczył minister finansów Jeremy Hunt.

Brytyjski rząd zapowiedział w czwartek, że w przyszłym roku zmniejszy odsetek funduszy przekazywanych rodzinie królewskiej z The Crown Estate, co jest zgodne z życzeniem króla Karola III, który chciał, by dodatkowe zyski z farm wiatrowych wykorzystane były dla dobra publicznego.