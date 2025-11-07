Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku Źródło: Reuters Archive

W piątek w sądzie koronnym w Leicester zapadł wyrok w sprawie Polki, Julii W., która bezpodstawnie twierdziła, że jest zaginioną przed laty Madeleine McCann. Kobieta została uznana winną nękania rodziców dziewczynki i skazana na pół roku więzienia. Jest to maksymalna kara za nękanie.

Na poczet kary Polce zaliczono czas spędzony w areszcie, w którym przebywała od lutego, co oznacza, że od razu odzyska wolność. Oczekuje się, że zostanie deportowana z Wielkiej Brytanii. Jednocześnie kobieta została oczyszczona z poważniejszego zarzutu stalkingu.

Sprawa Julii W.

24-letnia Julia W. była oskarżona o stalking wobec Kate i Gerry'ego McCannów, którego miała się dopuszczać poprzez e-maile, telefony, SMS-y oraz nachodzenie ich w domu od czerwca 2022 roku do czasu jej aresztowania w lutym tego roku. Udzielała też wywiadów, m.in. w amerykańskich stacjach telewizyjnych, przekonując, że to ona może być zaginioną w 2007 roku dziewczynką. Przeprowadzone po jej aresztowaniu badania DNA potwierdziły, że tak nie jest.

Odczytując uzasadnienie wyroku, sędzia Johannah Cutts uznała fakt, że Julia W. nie miała łatwego dzieciństwa, ale podkreśliła, że nie stanowi to uzasadnienia dla zachowania oskarżonej. - Zostało potwierdzone w tej sprawie, że nie jest pani Madeleine McCann. Nie było żadnej uzasadnionej ani logicznej podstawy do tego. Nie powinna była pani zachowywać się tak wobec McCannów - powiedziała sędzia.

Julia W. przekonywała w czasie procesu, że nie było jej zamiarem wyrządzenie krzywdy McCannom, a jedynie chciała sprawdzić, czy może być ich córką. Polka jest o dwa lata starsza, niż byłaby obecnie Madeleine McCann.

Zaginięcie Madeleine McCann

Madeleine McCann zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w maju 2007 roku podczas wakacji z rodzicami w portugalskim regionie Algarve. Miała wtedy prawie cztery lata. Główny podejrzany o związek z jej zniknięciem został we wrześniu zwolniony z więzienia w Niemczech po odbyciu siedmioletniego wyroku za inne przestępstwo.

