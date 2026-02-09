Logo strona główna
Świat

Ich baza jest w zasięgu irańskich rakiet. Wysłali tam sześć myśliwców

F-35 RAF
Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek
Wielka Brytania wysłała sześć nowoczesnych myśliwców F-35B Lightning na Cypr, aby wzmocnić obronę bazy wojskowej Akrotiri. Przybycie samolotów ma zwiększyć gotowość sił brytyjskich na wypadek eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Według dziennika "The Times" myśliwce dołączyły w sobotę do stacjonujących na Cyprze brytyjskich samolotów Typhoon FGR4, które od lat wykonują loty nad Irakiem i Syrią w ramach operacji Shader skierowanej przeciwko terrorystom z Państwa Islamskiego (ISIS), działającym w tych dwóch krajach Bliskiego Wschodu.

Przybyłe na wyspę samoloty mają wzmocnić ochronę brytyjskiej bazy w Akrotiri, która jest częścią brytyjskich terytoriów zamorskich. Oprócz nich znajdują się w niej również drony Protector RG1, samoloty transportowe i tankujące oraz samoloty wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze. Z bazy tej korzystają też rozpoznawcze samoloty U-2 sił powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Brytyjska baza na Cyprze znajduje się w zasięgu irańskich pocisków rakietowych średniego zasięgu, co tłumaczy wzmocnienie jej myśliwcami.

Gwardia Rewolucyjna Iranu
Media: trwa reorganizacja irańskiej armii. Co może oznaczać?
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Przyspieszenie wizyty Netanjahu w USA. Iran w tle
Donald Trump
Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie
BIZNES

Napięcie na Bliskim Wschodzie

W ostatnich tygodniach USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Amerykański myśliwiec F-35 zestrzelił 3 lutego irańskiego drona który - w ocenie amerykańskich wojsk - "agresywnie" zbliżył się do lotniskowca USS Abraham Lincoln, przebywającego na neutralnych wodach Morza Arabskiego.

W piątek w stolicy Omanu, Maskacie, wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, rozmawiali z szefem MSZ Iranu o możliwości wznowienia oficjalnych rokowań na temat irańskiego porozumienia nuklearnego. Po spotkaniu prezydent USA Donald Trump powiedział, że były to "bardzo dobre rozmowy", a Teheran "bardzo chce" zawrzeć umowę z Waszyngtonem.

Szef MSZ Iranu poinformował natomiast, że Teheran "jest gotowy" zawrzeć z Waszyngtonem porozumienie, które - jak się wyraził - uspokoi sytuację wokół programu jądrowego Iranu.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pawel/AdobeStock

Wielka BrytaniaIranUSA
