Był oskarżony o szpiegostwo, został znaleziony martwy w parku

Mężczyzna oskarżony w Wielkiej Brytanii o szpiegostwo na rzecz Hongkongu, został znaleziony martwy w parku - poinformowała we wtorek brytyjska policja. Matthew Trickett został aresztowany na początku miesiąca wraz z dwoma innymi mężczyznami w ramach tego samego śledztwa. Wszyscy zostali zwolnieni za kaucją, ale mieli w tym tygodniu stawić się na rozprawie.

W poniedziałek 13 maja, wraz z dwoma innymi mężczyznami aresztowanymi na początku miesiąca w ramach tego samego śledztwa, stanął przed sądem na wstępnej rozprawie. Wszyscy trzej zostali zwolnieni za kaucją, ale mieli się meldować co tydzień na policji,. W ten piątek mieli też ponownie pojawić się w sądzie.

Znaleziony martwy w parku

Tymczasem, jak poinformowała we wtorek policja rejonu Thames Valley, Trickett został w niedzielę po południu znaleziony martwy w parku w Maidenhead, 40 km od Londynu. Policja dodała, że traktuje jego zgon jako niewyjaśniony i zaapelowała do osób, które były w tym czasie w parku i mają jakiekolwiek informacje o zgłaszanie się.

Mieli gromadzić informacje istotne dla "zagranicznej służby wywiadowczej"

Dwaj pozostali oskarżeni to 38-letni Chi Leung (Peter) Wai - mający podwójne brytyjskie i chińskie obywatelstwo funkcjonariusz straży granicznej na Heathrow oraz 63-letni Chung Biu Yuen - emerytowany funkcjonariusz policji z Hongkongu, który pracował w biurze gospodarczo-handlowym Hongkongu w Londynie.

Według przedstawionych im zarzutów wszyscy oni w okresie od 20 grudnia zeszłego roku do 2 maja "pomagali zagranicznej służbie wywiadowczej", zgadzając się na "gromadzenie informacji, inwigilację i akty oszustwa, które mogły w istotny sposób pomóc zagranicznej służbie wywiadowczej prowadzącej działania związane z Wielką Brytanią". Potwierdzono, że chodzi o służby wywiadowcze Hongkongu.

Dzień po postawieniu im zarzutów do brytyjskiego MSZ wezwany został ambasador Chin, któremu przekazano, że działania jego kraju wymierzone w Wielką Brytanię, w tym szpiegostwo, cyberataki i oferowanie pieniędzy za informacje prowadzące do aresztowania obywateli Hongkongu będących posiadaczami brytyjskich paszportów zamorskich, są nie do przyjęcia.