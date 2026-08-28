Świat Gęsty dym nad północnym Londynem. Ponad 100 strażaków w akcji Oprac. Mikołaj Stępień |

Pożar na północy Londynu. Nagranie udostępnione przez straż pożarną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: https://x.com/LondonFire

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Jak przekazała londyńska straż pożarna, 20 wozów strażackich i około 125 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej w Neasden w północno-zachodnim Londynie, niedaleko stadionu Wembley.

W komunikacie straży pożarnej napisano, że pożar wybuchł w obiekcie przemysłowym o wymiarach około 100 na 150 metrów. Z miejsca zdarzenia unoszą się znaczne ilości dymu, który ma być widoczny nawet w centrum miasta. Okolicznym mieszkańcom zalecono zamknięcie drzwi i okien na czas prowadzenia akcji.

Pożar w północnym Londynie Źródło zdjęcia: x.com/LondonFire

Służby zaznaczyły, że od godziny 11.34 (12.34 czasu polskiego) dyspozytornia straży pożarnej odebrała ponad 90 zgłoszeń dotyczących pożaru. Jego przyczyna nie jest jeszcze znana, ale - według strażaków - jest już w dużej mierze opanowany. Akcja ma potrwać do końca dnia.

Pożar zakładu przetwarzania odpadów w Londynie

Stacja BBC podała, że obiekt jest zarządzany przez spółkę London Energy odpowiadającą za utylizację odpadów z północnych dzielnic stolicy Wielkiej Brytanii.

"Obecnie prowadzimy działania w związku z pożarem w naszej stacji przeładunkowej na Wembley i ściśle współpracujemy ze służbami ratunkowymi oraz odpowiednimi władzami" - powiedział BBC rzecznik London Energy. Przekazał także, że wszyscy pracownicy firmy są bezpieczni i nikt nie został ranny.

Pożar w Neasden w północnym Londynie Źródło zdjęcia: https://x.com/LondonFire

Służby zdecydowały też o prewencyjnej ewakuacji pobliskiego magazynu firmy Amazon.

Pożar wywołał utrudnienia w metrze. Całkowcie wstrzymano ruch linii metra Metropolitan. Linia Jubilee została częściowo zawieszona, a jej operator, Transport for London, ostrzega, że na pozostałych odcinkach pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami.