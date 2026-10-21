Świat Książę Harry: blizny pozostają na zawsze. Ale chce pogodzić się z ojcem i bratem Adam Styczek |

"Pogodzenie się to najważniejsza sprawa". Książę Harry udzielił pierwszego wywiadu od czasu powrotu do Wielkiej Brytanii Źródło zdj. gł.: Paul Grover/Daily Telegraph/PA/PAP

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W wywiadzie dla magazynu GQ, który wyemitowano we wtorek, padło między innymi pytanie, czy książę Harry odczuwa żal z powodu skomplikowanych relacji z ojcem, królem Karolem III oraz bratem Williamem. - Tak, oczywiście - odpowiedział.

Harry ocenił, że napięcia i spory w rodzinie to coś, z czym może się utożsamić wielu ludzi. - Niektórzy nie chcą, żeby udało się to naprawić. Ja chcę, żeby się udało. Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się na świecie, najważniejsze jest pojednanie - podkreślił.

Książę Harry Źródło zdjęcia: Paul Grover/Daily Telegraph/PA/PAP

Harry dodał, że choć "blizny pozostają na zawsze", to wierzy, że uda się naprawić relacje z Karolem III oraz bratem Williamem, z którym - według mediów - Harry obecnie nie rozmawia.

Harry o przyczynie powrotu do Wielkiej Brytanii

Zapytany o decyzję, by powrócić z USA do Wielkiej Brytanii, Harry podkreślił, że "zmieniło się nastawienie" zarówno jego, jak i jego żony Meghan. - Stoczyliśmy pewne bitwy, i były one niezbędne. Ale mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli wreszcie zamknąć ten rozdział - dodał.

Książę wymienił też "szanse" jako jeden z głównych powodów. Podkreślił, że ważna była "możliwość zapisania dzieci do brytyjskiej szkoły". Jak powiedział, "wiele dla niego znaczyło", że jego syn, książę Archie (7 lat) i córka, księżniczka Lilibet (5 lat) będą mogli uczyć się w jego ojczyźnie i doświadczyć, jak to jest dorastać w Wielkiej Brytanii. - Bardzo im się to podoba - powiedział, zaznaczając jednak, że ich decyzja nie jest krytyką amerykańskich szkół. Harry zauważył, że również "bliższe poznanie" rodziny było jednym z powodów powrotu. Dodał, że przebywanie w otoczeniu przyjaciół w Wielkiej Brytanii, którzy mają małe dzieci, zapewnia Archiemu i Lilibet "niekończące się spotkania towarzyskie".

Wywiad z Harrym został nagrany w zeszłym miesiącu w Nowym Jorku, ale magazyn GQ udostępnił go 20 października. Jak zauważa USA Today, tuż przed tym, jak król Karol, królowa Camilla oraz książę i księżna Walii witali sułtana Omanu podczas historycznej wizyty państwowej w Windsorze.

Harry i Meghan - relacje z dworem brytyjskim

W 2020 roku Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadzili się do Kalifornii. Od tego czasu ich relacje z dworem brytyjskim były chłodne. Przyczyniły się do tego zarzuty dotyczące rzekomego złego traktowania Meghan przez pozostałych członków rodziny królewskiej. Para mówiła o nich w wywiadach telewizyjnych, m.in. w słynnej rozmowie z Oprah Winfrey, Harry poświęcił też temu dużo uwagi w książce autobiograficznej "Ten drugi".

26 sierpnia Harry i Meghan wrócili wraz z dziećmi do Zjednoczonego Królestwa, a 15 października po raz pierwszy pokazali się razem publicznie, odwiedzając Nottingham w środkowej Anglii.

Redagowała AZ