- Historie o odwadze, odporności i solidarności, które usłyszeliśmy dzisiaj i słyszeliśmy przez całe nasze życie, nie mogą nas nie poruszać, nie inspirować i nie przypominać nam o tym, co zawdzięczamy temu wielkiemu wojennemu pokoleniu. Wysłuchanie tego świadectwa jest naszym przywilejem, ale nasza rola nie jest czysto bierna. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, abyśmy my i przyszłe pokolenia nie zapomnieli o ich służbie i poświęceniu w zastąpieniu tyranii wolnością - mówił Karol III do zgromadzonych przed pomnikiem upamiętniającym około 25 tys. marynarzy brytyjskich i z krajów Wspólnoty Narodów, którzy zginęli w wojnach światowych.