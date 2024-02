Książę Harry "przyleci do kraju"

Książę Harry uda się w nadchodzących dniach do Wielkiej Brytanii, aby spotkać się ze swoim ojcem królem Karolem III – podały brytyjskie media. Decyzja mieszkającego w Kalifornii młodszego syna monarchy ma mieć związek z niespodziewaną informacją Pałacu Buckingham o tym, że u króla Karola III wykryto nowotwór.

Książę Harry, młodszy syn brytyjskiego króla Karola III , przyjedzie w najbliższych dniach do kraju w związku ze zdiagnozowaną u ojca chorobą - podały w poniedziałek wieczorem brytyjskie media, powołując się na źródła zbliżone do Harry'ego.

Relacje między królem a jego młodszym synem są od kilku lat napięte z powodu szeregu działań Harry'ego i jego żony Meghan, które w powszechnym odczuciu szkodzą rodzinie królewskiej i instytucji monarchii. Mimo to Harry przyleciał w maju zeszłego roku - choć bez żony i dzieci - na koronację Karola III.

Światowi przywódcy reagują na informacje o chorobie króla Karola III

W reakcji na tę informację politycy z Wielkiej Brytanii i z zagranicy przesyłają Karolowi III życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. "Życzę Jego Królewskiej Mości pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia. Nie mam wątpliwości, że szybko wróci do pełni sił, i wiem, że cały kraj będzie mu dobrze życzył" - napisał na platformie X premier Rishi Sunak.