Wielka Brytania otwiera puby. "Mam nadzieję, że ludzie będą zachowywać się odpowiedzialnie"

W sobotę w Wielkiej Brytanii otwarte zostaną między innymi puby, bary i restauracje. W związku z tym w piątek premier Boris Johnson wezwał rodaków, by po zniesieniu kolejnych ograniczeń zachowywali się odpowiedzialnie i nie zmarnowali tego, co zostało osiągnięte w walce z koronawirusem.

- Jutro przejdziemy do trzeciego kroku planu, który przedstawiłem 10 maja, a który, jak sądzę, wszyscy - albo ogromna liczba osób - zrozumieli, i którego dokładnie przestrzegali. I właśnie dlatego że ludzie trzymali się tego planu, jesteśmy teraz w stanie ostrożnie otworzyć jutro gastronomię - mówił Johnson w rozmowie z radiem LBC. - Moim przesłaniem jest, aby ludzie cieszyli się latem rozsądnie i sprawili, że to wszystko się uda - dodał.

Ma być jeszcze jeden apel

Poluzowanie, które nastąpi w sobotę, będzie największym krokiem w stronę powrotu do normalności od czasu wprowadzenia 23 marca restrykcji w związku z epidemią. Oprócz pubów, barów i restauracji otwarte zostaną hotele i wszystkie inne miejsca noclegowe, kina, muzea, galerie, świątynie, parki rozrywki, place zabaw i obiekty rekreacyjne na świeżym powietrzu, salony fryzjerskie, a zalecany dwumetrowy dystans między ludźmi zostanie zmniejszony do jednego metra. Wszystkie te kroki odnoszą się tylko do Anglii, bo władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej same określają tempo znoszenia restrykcji.