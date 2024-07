Zgodnie z wynikami sondaży exit poll wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii zdecydowanie wygrała Partia Pracy. Misję stworzenia nowego rządu otrzyma teraz od króla Karola III jej lider, Keir Starmer. Kim jest i co zapowiadał przed wyborami?

Starmer urodził się w 1962 roku i dorastał w miasteczku Oxted w hrabstwie Surrey. Jego ojciec pracował jako ślusarz w fabryce, a matka była pielęgniarką. Kilka lat temu przyznał, że duży wpływ na niego miała choroba matki. U kobiety zdiagnozowano rzadką chorobę Stilla, która skutkowała m.in. utratą mowy oraz koniecznością amputacji nogi. W rozmowie z ITV w 2020 roku wspominał, że jako dziecko "spędzał długie noce w szpitalu na oddziale intensywnej terapii" i to doświadczenie sprawiło, że jest bardzo zdeterminowany.

Starmer studiował prawo na Uniwersytecie w Leeds, a w swojej karierze prawniczej zajmował się m.in. przypadkami z zakresu praw człowieka . W 2015 roku, w wieku 52 lat, po raz pierwszy został wybrany do parlamentu. Został wtedy sekretarzem ds. brexitu w gabinecie cieni ówczesnego lidera partii Jeremy'ego Corbyna. Starmer został liderem Partii Pracy w kwietniu 2020 roku.

Keir Starmer. Polityczne plany

W zeszłym roku, w jednym z przemówień, stwierdził, że rządząca od 14 lat Partia Konserwatywna wprowadziła kraj na "ścieżkę upadku" i w związku z tym Brytyjczycy są na drodze do tego, by być biedniejsi niż mieszkańcy Polski, Węgier czy Rumunii. - Brytyjczycy zostają w tyle, podczas gdy nasi europejscy sąsiedzi się bogacą, zarówno na wschodzie, jak i w krajach takich jak Francja i Niemcy. Nie odpowiada mi to. Nie czuję się komfortowo z trajektorią, w której wkrótce Polska wyprzedzi Wielka Brytanię. Nie jestem też przygotowany na konsekwencje tego niepowodzenia - mówił Starmer.