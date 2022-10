Bogatsza niż rodzina królewska. Kim jest Akshata Murty, żona nowego premiera Wielkiej Brytanii

Rishi Sunak został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Na Downing Street zamieszka wraz z żoną Akshatą Murty i dwójką dzieci. Postać Murty budzi szczególne zainteresowanie, bo jest ona córką znanego indyjskiego miliardera i ma udziały w wielu firmach. Majątek małżeństwa jest niemal dwukrotnie większy niż w momencie śmierci miała królowa Elżbieta II.

Po tym, jak z funkcji premiera Wielkiej Brytanii zrezygnowała Liz Truss, członkowie Partii Konserwatywnej zdecydowali, że ich nowym przywódcą, a tym samym nowym szefem rządu brytyjskiego zostanie Rishi Sunak. Na Downing Street zamieszka wraz z żoną Akshatą Murty i dwiema córkami.

Kim jest Akshata Murty?

Akshata Murty urodziła się w 1980 roku w Hubli w Indiach. Jest córką indyjskiego miliardera NR Narayana Murthy'ego, często nazywanego indyjskim Billem Gatesem. Murthy (jego nazwisko jest pisane z literą "h") założył firmę informatyczną Infosys, która dziś jest jednym z największych przedsiębiorstw w Indiach. Według mediów jego córka ma udziały rzędu 0,91 proc. w firmie, czyli około 700 mln funtów.

Akshata Murty, żona Rishiego Sunaka NEIL HALL/PAP/EPA

Po urodzeniu się Akshaty jej rodzice zdecydowali, że pierwsze lata swojego życia spędzi z dziadkami w rodzinnym mieście. Murthy z żoną wyjechali natomiast do Bombaju do pracy. Jej matka, Sudha Murty, jest pierwszą w historii kraju kobietą inżynierem, zatrudnioną w największej wówczas firmie produkującej samochody.

Akshata Murty studiowała ekonomię i filologię francuską w prywatnym Claremont McKenna College w Kalifornii, a następnie ukończyła studia związane z modą w Los Angeles. Magisterium zdobyła na Uniwersytecie Stanforda, gdzie studiowała zarządzanie biznesem. Tam też poznała swojego przyszłego męża.

Akshata Murty VICKIE FLORES/PAP/EPA

Para pobrała się po czterech latach znajomości, w 2009 roku, a w ceremonii uczestniczyło tysiąc gości. Mają dwie córki, 11-letnią Krishnę i 9-letnią Anoushkę. Posiadają cztery nieruchomości: dworek w wiosce Kirby Sigston, mieszkanie i wartą niemal 7 mln funtów kamienicę w South Kensington oraz wart 5,5 mln funtów apartament z widokiem na Pacyfik w Santa Monica w Kalifornii.

Bogatsi niż rodzina królewska

Żona nowego premiera Wielkiej Brytanii w 2007 roku założyła własną markę odzieżową – Akshata Designs. – To moja pasja i nie mogę sobie wyobrazić, że zajmuję się czymkolwiek innym niż to przedsięwzięcie - mówiła w 2009 roku. Firma rozpadła się jednak po trzech latach działania. Akshata Murty jest obecnie dyrektorką firmy Catamaran Ventures, inwestującej w start-upy, a także ma udziały w co najmniej sześciu brytyjskich przedsiębiorstwach, w tym w sieciach siłowni Digme Fitness, których jest też dyrektorką, w firmie odzieżowej dla mężczyzn New&Lingwood i w kilku restauracjach.

W maju 2022 roku para po raz pierwszy znalazła się na liście najbogatszych Brytyjczyków magazynu "Sunday Times", na miejscu 222., z fortuną o wartości 730 mln funtów. Sunak stał się pierwszym politykiem od 1989 roku, który tego dokonał. Tymczasem majątek Elżbiety II, który odziedziczył teraz Karol III, tuż przed śmiercią królowej szacowano na około 370 mln funtów. "The Washington Post" pisze, że "Brytyjczycy są przyzwyczajeni do tego, że rządzą nimi elity (...). Ale Sunak nie jest tylko bogaty, jest superbogaty, co sprawia, że niektórzy zastanawiają się, czy jego fortuna nie czyni go zbyt bogatym, aby był premierem".

Król Karol III, nowy premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i jego żona Akshata Murty PAP/EPA

Kontrowersyjne podatki

W kwietniu br. ujawniono, że Murty ma status zagranicznego rezydenta podatkowego, który dzięki opłacie wynoszącej 30 tysięcy funtów rocznie pozwala jej nie płacić podatków od dochodów uzyskiwanych za granicą. Według brytyjskich mediów mogła w ten sposób przez lata zaoszczędzić nawet kilkanaście milionów funtów. I choć są to legalne działania, zwracano wówczas uwagę, że to politycznie niewygodna sytuacja dla Sunaka, czyli ówczesnego ministra finansów. Obywatele brytyjscy bowiem w podobnej sytuacji musieliby zapłacić podatek w wysokości około 39 proc. – podał "The Guardian".

W konsekwencji Murty, która ma wyłącznie obywatelstwo indyjskie, oświadczyła, że zrezygnuje ze statusu zagranicznego rezydenta podatkowego, bo nie chce, by sprawa wpływała na sytuację jej męża, i będzie płacić podatek od dochodów zagranicznych.

Autor:pb//az

Źródło: The Guardian, The Washington Post