Świat Premier Keir Starmer rezygnuje. "Kronika zapowiedzianej politycznej śmierci" Marcin Złotkowski |

Premier Keir Starmer obejmuje żonę Victorię po złożeniu oświadczenia o rezygnacji Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

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23 czerwca 2016 roku w Wielkiej Brytanii też było gorąco, angielscy piłkarze także rywalizowali w wielkim turnieju (wówczas to było Euro 2016), a kraj przechodził polityczne trzęsienie ziemi. Dziesięć lat temu Brytyjczycy zdecydowali w referendum o brexicie, co - jak pokazały późniejsze lata - poskutkowało szeregiem problemów politycznych, gospodarczych i społecznych.

W poniedziałek, dzień przed okrągłą 10. rocznicą tego wydarzenia, polityczna temperatura podwyższyła się z powodu dymisji premiera Keira Starmera.

- Moje ugrupowanie (Partia Pracy - red.) pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź mojej partii i akceptuję ją z godnością - powiedział Starmer w emocjonalnym wystąpieniu na Downing Street 10.

Ale pytań jest znacznie więcej.