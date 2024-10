Rada londyńskiej dzielnicy Newham opublikowała - ku przestrodze - nagranie, na którym widać moment eksplozji butli z gazem w śmieciarce. Trafiła tam prosto z pojemnika na śmieci. - Ten incydent mógł skończyć się o wiele gorzej - podkreśliła przedstawicielka miejscowych władz, apelując o prawidłową utylizację odpadów niebezpiecznych.

W poniedziałek rada dzielnicy Newham opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać dwóch mężczyzn pracujących przy załadunku odpadów do śmieciarki. Krótko po tym, jak trafiły do komory pojazdu, doszło do eksplozji, a kadr wypełnił gęsty dym.

Apel władz po eksplozji w śmieciarce

Rada Newham wyjaśniła we wpisie pod nagraniem na Facebooku, że wewnątrz śmieciarki doszło do eksplozji pustej butli gazowej, która znajdowała się wcześniej w pojemniku na śmieci. W wyniku eksplozji jedna osoba odniosła obrażenia. "Tego incydentu można było uniknąć, gdyby odpad został zabrany do odpowiedniego miejsca recyklingu" - podkreśliła rada.

- Niedawna eksplozja w jednym z naszych pojazdów do zbiórki odpadów, w wyniku której członek naszej załogi został przewieziony do szpitala z zawrotami głowy i problemami ze słuchem, przypomina o niebezpieczeństwach, jakie niosą za sobą nieprawidłowo zutylizowane niebezpieczne odpady. Jesteśmy wdzięczni, że nasz pracownik wraca już do zdrowia, ale ten incydent mógł skończyć się o wiele gorzej - powiedziała miejscowa radna i zastępczyni burmistrza Newham, Sarah Ruiz, cytowana w komunikacie na stronie rady dzielnicy.

Dziennik "The Guardian" przypomniał, że w Wielkiej Brytanii coraz częściej dochodzi do pożarów odpadów niebezpiecznych, w tym zużytych baterii, kanistrów i butli z gazem. Dane przedstawione przez władze wskazują, że od maja 2022 roku do maja 2023 roku na Wyspach odnotowano 1200 pożarów takich odpadów. Oznacza to 71-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: The Guardian, tvn24.pl