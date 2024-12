Tragedia w Boże Narodzenie. Dwie kobiety nie żyją, dwóch młodych mężczyzn w szpitalu

Tragedia wydarzyła się 25 grudnia w bloku mieszkalnym w mieście Milton Keynes na południu Wielkiej Brytanii. Ok. godziny 18:30 czasu lokalnego wezwani na miejsce policjanci znaleźli dwie martwe kobiety w wieku 38 i 24 lat, a także rannych dwudziestoparoletniego mężczyznę oraz nastolatka. Obydwaj ranni zostali przewiezieni do szpitala, ich stan określany jest jako stabilny.

Morderstwo w Boże Narodzenie

Detektyw sztabowy Stuart Brangwin zapowiedział zwiększoną obecność policjantów w okolicy, w której doszło do tragedii. - Przede wszystkim chciałbym złożyć najszczersze kondolencje rodzinom kobiet, które zginęły w tym szokującym incydencie - powiedział, informując o prowadzonym dochodzeniu. W pobliżu miejsca, w którym doszło do zdarzenia, w hołdzie zabitym kobietom składane są kwiaty. - To piękna okolica. Nie spodziewasz się, że dojdzie tutaj do czegoś takiego - powiedziała jedna z osób, cytowana przez BBC. Kondolencje rodzinom ofiar przekazali także przedstawiciele lokalnych władz.