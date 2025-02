Równowartość blisko 186 tysięcy złotych - do zapłacenia takiej kwoty brytyjski sąd zobowiązał 57-latka, który wynajmował mieszkania 18 osobom - informują miejscowe władze. Budynek pierwotnie miał trzy sypialnie, a następnie został "przekształcony w osiem kawalerek". Służby weszły na posesję "po skargach sąsiadów na hałas, zachowania aspołeczne i przeludnienie".

Dom przy Fairmead Crescent w Edgware został wzniesiony jako szeregowiec z trzema sypialniami, a następnie "przekształcony w osiem kawalerek" - poinformowała w poniedziałek rada London Borough of Barnet, jednej z dzielnic Wielkiego Londynu. W komunikacie na stronie rady zaznaczono, że budynek "był użytkowany bez zezwolenia", a służby weszły na posesję "po skargach sąsiadów na hałas, zachowania aspołeczne i przeludnienie".

18 osób w domu, kara dla właściciela

Właściciel działki, 57-letni Charles Egbiremolen, został uznany przez miejscowy sąd rejonowy za winnego dziewięciu wykroczeń, w tym braku zezwolenia na nieruchomość, oraz zobowiązany do zapłaty 37 tysięcy funtów grzywny (ok. 186 tys. zł). - Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze. Nie będziemy tolerować właścicieli, którzy łamią zasady - przekazał rzecznik rady London Borough of Barnet, cytowany na jej stronie.