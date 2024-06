Wysyłał erotyczne wiadomości do parlamentarzystów. Został aresztowany

Londyńska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o wysyłanie wiadomości o erotycznej treści do osób związanych z parlamentem, w tym posłów. Początkowo przypuszczano, że to prowokacja hakerów wrogiego państwa, ale okazało się, że nadawca należy do opozycyjnej Partii Pracy.

Na początku kwietnia media ujawniły, że w okresie od października 2023 roku do marca tego roku co najmniej 12 osób otrzymywało prowokacyjne wiadomości o charakterze erotycznym, wskazujące na to, że nadawca ma znaczną wiedzę na temat sytuacji osobistej odbiorców, a także miejsc, w których bywają. Kilku z nich dostało też nagie zdjęcia. Wśród odbiorców byli posłowie, asystenci posłów, dziennikarze polityczni a nawet przewodniczący jednej z grup poselskich.

Początkowo podejrzewano, że jest to atak spear phishingowy (ukierunkowany na określoną osobę), mający na celu skłonienie odbiorców do podzielenia się treściami, które mogłyby posłużyć do ich szantażowania, a szefowa komisji spraw zagranicznych w zakończonej kadencji Izby Gmin Alicia Kearns oceniła, że "prawie na pewno stoi za tym wrogie państwo".

Mężczyzna aresztowany

"Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem nękania i popełnienia przestępstw na mocy ustawy o bezpieczeństwie w internecie. Został zabrany do aresztu, gdzie pozostaje. Aresztowanie dotyczy dochodzenia prowadzonego przez policyjny parlamentarny zespół łącznikowy i dochodzeniowy po doniesieniach o niechcianych wiadomościach otrzymywanych przez posłów i inne osoby. Dochodzenie jest w toku" - przekazała w komunikacie londyńska policja metropolitalna.

Nie ujawniono personaliów aresztowanego mężczyzny. Wiadomo tylko, że ma ponad dwadzieścia lat, a media ujawniły, że należy do Partii Pracy. Potwierdziło to samo ugrupowanie, informując, że mężczyzna został zawieszony w prawach członka.

Autorka/Autor:mjz//mrz

Źródło: PAP