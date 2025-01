39-letni James Howells należał do najwcześniejszych bitcoinowych "górników": wykopywał walutę w 2009 roku, kiedy było to niemal darmowe i bardzo proste. Zgromadził w ten sposób 8 tys. BTC, a klucz do nich zapisał na twardym dysku. Cztery lata później (kryptowaluta kosztowała wówczas 13 dolarów, czyli ok. 54 zł) podczas przeprowadzki wyrzucił dysk. Trafił na miejskie wysypisko śmieci w walijskim Newport.