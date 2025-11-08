Logo strona główna
Świat

Węgry "zwolnione z sankcji". Media: Trump chce pomóc Orbanowi wygrać wybory

Viktor Orban podczas wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu
Viktor Orban z wizytą w Białym Domu
Wbrew deklaracjom premiera Viktora Orbana Węgry nie zostały "bezterminowo" wyłączone z sankcji USA, a tylko na rok - przekazał Reuters, powołując się na Biały Dom. BBC, Euronews i AFP piszą, że Trump zrobił to, by wesprzeć Orbana przed wyborami w 2026 roku. Szef MSZ Węgier zaprzecza.

W piątek nie tylko węgierski premier mówił, że zwolnienie z amerykańskich sankcji jest bezterminowe. Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto napisał w serwisie X, że jest to "wyłączenie nieograniczone z sankcji na rosyjską ropę i gaz".

Reuters, powołując się na informacje od przedstawiciela Białego Domu, przekazał, że USA zawieszają restrykcje tylko na rok. Potwierdziły to także BBC, Euronews i agencja AFP.

Szijjarto z kolei napisał w sobotę po południu na Facebooku: "Premier wyraził się jasno. Uzgodnił z prezydentem USA, że otrzymamy bezterminowe zwolnienie z sankcji".

Orban ogłosił, co ustalił z Trumpem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orban ogłosił, co ustalił z Trumpem

BIZNES

"Polityczne zwycięstwo dla Orbana"

Jak pisze Euronews, jest to "polityczne zwycięstwo dla Orbana, który zmierza do kwietniowych wyborów parlamentarnych w sytuacji, gdy gospodarka Węgier jest w tarapatach". "Niskie ceny energii mogą być decydującym czynnikiem podczas kampanii (wyborczej)" - zwrócono uwagę.

Orban powiedział w piątek, że dzięki zapewnieniu całkowitego zwolnienia z sankcji na źródła energii, bez żadnych limitów ani ograniczeń czasowych, udało mu się "ochronić obniżki cen usług komunalnych", a "Węgry nadal mają najniższe koszty energii w Europie".

Premier zapowiedział, że na Węgry trafią kolejne inwestycje z USA, a ponadto oba kraje podpisały umowę o współpracy przemysłu wojskowego i kosmicznego, która zapewni Węgrom dostęp do najnowocześniejszej broni.

Węgry mają wydać 700 milionów dolarów

Rząd Węgier ogłosił zamiar zakupu amerykańskiego sprzętu obronnego o wartości 700 milionów dolarów – podano w komunikacie Departamentu Stanu.

Obecny w składzie węgierskiej delegacji minister spraw zagranicznych ogłosił na Facebooku podpisanie z USA międzyrządowej umowy nuklearnej, dotyczącej zakupu i składowania amerykańskiego paliwa jądrowego. Zgodnie z nią po raz pierwszy w historii kraju na Węgry ma trafić amerykańskie paliwo jądrowe, kupowane obecnie od Rosji, a także technologia składowania zużytego paliwa w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks. Umowa obejmie też współpracę w zakresie małych reaktorów modułowych. Jej wartość szacuje się na 114 mln dolarów. Rosyjski państwowy koncern Rosatom buduje w Paksu dwa nowe bloki jądrowe o mocy 1200 MW każdy.

Węgry zobowiązały się też do zakupu amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Wartość kontraktów ma wynieść około 600 milionów dolarów – podał Departament Stanu USA.

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Donald TrumpViktor OrbanWęgryUSASankcje
