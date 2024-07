"Węgry utraciły resztę zaufania w zaledwie dziewięć dni"

O dyskusję na temat roli i uprawnień Węgier jako kraju sprawującego prezydencję wnioskowała Polska. Do debaty doszło w trakcie zwyczajowego spotkania ambasadorów w Brukseli, któremu przewodzi reprezentant państwa członkowskiego sprawującego przewodnictwo w Radzie UE. Od 1 lipca są to Węgry.

"Wszystkie 25 państw wyraziło niezadowolenie lub złość w związku z rozwojem węgierskiej prezydencji" - relacjonowało środowe posiedzenie źródło unijne. Ambasadorowie zabrali głos w sprawie wizyt węgierskiego premiera Viktora Orbana, który dzień po objęciu prezydencji udał się do Kijowa, a następnie był w Moskwie i Pekinie oraz wziął udział szczycie Organizacji Państw Turkijskich. W ocenie większości państw - jak podkreśliło źródło unijne - była to "gra Orbana", który udawał, że reprezentuje UE.

"Węgry utraciły resztę zaufania, jaką się cieszyły"

"Przywódcy zrobią z wnioskami z tych wizyt, co uznają za stosowne"

Wizyt Orbana bronił węgierski minister do spraw europejskich Janos Boka. Jak podkreślił na konferencji prasowej w środę w Brukseli, nie ma zwyczaju, by przywódcy krajów członkowskich informowali UE o swoich wizytach zagranicznych. Dodał, że premier Węgier po ich odbyciu zrelacjonował - chociaż nie musiał - ich przebieg w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz szefów rządów i krajów członkowskich. - Przywódcy zrobią z wnioskami z tych wizyt, co uznają za stosowne - zaznaczył. Zdania w samej Brukseli na temat środowej debaty są podzielone. - Węgry zmienią swoje postępowanie, tylko jeśli poczują wymierne konsekwencje swoich działań. Natomiast taka debata może ma znaczenie w brukselskiej bańce, w której i tak Orban ma złą opinię i nie budzi zaufania - ocenił rozmówca Polskiej Agencji Prasowej. Boka zadeklarował, że Węgry będą pełnić rolę uczciwego pośrednika w ramach prezydencji. Według niego będą też gotowe zorganizować wysłuchanie w ramach prowadzonej przeciwko Budapesztowi procedury z art. 7., "jeśli wśród większości krajów będzie taka wola".