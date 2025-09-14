Ważna rosyjska rafineria w ogniu. Ukraińskie wojsko o udanym ataku

Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie, Rosjanie nie liczą się z kosztami ludzkimi. Jaka jest rzeczywistość na froncie? Źródło: Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Operacja została przeprowadzona przez operatorów ukraińskiego 14. samodzielnego pułku Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), wspólnie z oddziałami Sił Operacji Specjalnych. Celem uderzenia była rafineria położona w odległości ponad 800 km od granicy Ukrainy.

Rafineria Kiriszynieftieorgsintez (KINIEF) w miejscowości Kiriszy jest drugim co do wielkości zakładem przetwórstwa ropy naftowej w Rosji po rafinerii w Omsku i głównym dostawcą produktów naftowych dla Petersburga, a także obwodów leningradzkiego, nowogrodzkiego i pskowskiego.

Of the several Russian oil refineries struck in the past 24 hours, the Kirishi refinery near St Petersburg, one of the largest in the country. pic.twitter.com/GXCMk7kTz9 — Kyiv Insider (@KyivInsider) September 14, 2025 Rozwiń

"W wyniku uderzenia dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar, co potwierdzają dane z monitoringu satelitarnego NASA FIRMS. Skutki ataku są obecnie weryfikowane" - podano w komunikacie SBS na Telegramie. "Siły Systemów Bezzałogowych konsekwentnie ograniczają zdolność Rosji do zaopatrywania swoich wojsk w paliwo i kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie" - podkreślono w komunikacie.

⚡️Ukrainian drones strike major Russian oil refinery in Leningrad Oblast, governor says.



The Kirishi refinery is one of the largest in Russia and has a processing capacity of over 17 million tons of oil per year. https://t.co/oKSkmfuYuT — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 14, 2025 Rozwiń

Wcześniej gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko powiadomił, że w okolicy miasta Kiriszy zostały zestrzelone trzy ukraińskie drony, ale ich szczątki spowodowały pożar na terenie przedsiębiorstwa. Według niego pożar szybko ugaszono, nie było ofiar śmiertelnych ani osób rannych.

Dzień wcześniej, w sobotę, agencja Interfax-Ukraina przekazała, że ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził atak na rafinerię ropy w mieście Ufa, stolicy Baszkirii na pograniczu europejskiej i azjatyckiej części Rosji.

Rafineria KINIEF przetwarza ponad 20 mln ton ropy rocznie. Wytwarza też około 80 rodzajów produktów, w tym benzynę, olej napędowy, mazut i paliwo lotnicze, wykorzystywane m.in. na potrzeby rosyjskiej armii.