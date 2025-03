Papież pokazał się wiernym. Pierwszy raz po tygodniach

Jak poinformował lekarz Franciszka, profesor Sergio Alfieri, stan papieża jest stabilny. Papieżowi zalecono odpoczynek i rekonwalescencję przez co najmniej dwa miesiące. Profesor Alfieri przyznał, że w trakcie hospitalizacji dwukrotnie doszło do krytycznych sytuacji z powodu ciężkiego dwustronnego zapalenia płuc, w których życie Franciszka było zagrożone.

Franciszek zaapelował

W opublikowanych w południe rozważaniach na modlitwę Anioł Pański papież wyznał, że podczas hospitalizacji doświadczył "cierpliwości Pana Boga", którą widział także w trosce personelu medycznego. Następnie odniósł się do bieżących wydarzeń na świecie. Podkreślił, że zasmuciło go wznowienie "ciężkich izraelskich bombardowań Strefy Gazy". "Proszę, aby umilkła broń. Niech nie braknie odwagi, by wznowić dialog, by zostali uwolnieni wszyscy zakładnicy i by osiągnięto definitywne zawieszenie broni" - zaapelował.