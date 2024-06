Zakaz widocznych tatuaży i piercingu, wymóg ślubu kościelnego - to zasady zapisane w ogłoszonym w Watykanie regulaminie dotyczącym pracowników Fabryki Świętego Piotra, działającej przy Stolicy Apostolskiej. Jej personel odpowiedzialny jest za zarządzanie, utrzymanie, konserwację i dekorację bazyliki watykańskiej.

W Fabryce Świętego Piotra, której początki sięgają XVI wieku, pracują rzemieślnicy różnych specjalności, dekoratorzy, personel techniczny, konserwatorzy dzieł sztuki. Niektórzy z nich z racji wykonywanej pracy i obowiązków mają bezpośredni kontakt z tysiącami wiernych i turystów przybywających do bazyliki Świętego Piotra.

Regulamin Fabryki Świętego Piotra

W jednym z jego artykułów wymieniono wymogi, jakie są warunkiem przyjęcia do pracy. To między innymi wyznawanie wiary katolickiej i "życie zgodnie z jej zasadami", świadectwo wystawione przez proboszcza lub innego przedstawiciela Kościoła, akt ślubu kościelnego w przypadku osób w związkach małżeńskich. Ponadto zapisano: personel "zobowiązuje się do przestrzegania zasad wzorowego zachowania religijnego i moralnego, także w życiu prywatnym i rodzinnym, zgodnie z nauczaniem Kościoła".