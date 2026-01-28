Logo strona główna
Świat

W Białym Domu zawisła oprawiona fotografia Trumpa z Putinem

|
Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026)
Dziennikarze zadają pytania Putinowi. Prezydent Rosji nie odpowiada
Źródło: Reuters
W Białym Domu pojawiła się wspólna fotografia Donalda Trumpa i Władimira Putina - informuje korespondentka amerykańskiej stacji PBS. Wpis dziennikarki w mediach społecznościowych nie uszedł uwadze ukraińskich mediów.

Elizabeth Landers, korespondentka programu "PBS News Hour" relacjonująca na co dzień wydarzenia z Białego Domu, we wtorek wieczorem zamieściła na portalu X dwa zdjęcia z siedziby amerykańskiego prezydenta. Widać na nich dwie oprawione fotografie: Trumpa w towarzystwie Putina podczas szczytu na Alasce w sierpniu ubiegłego roku oraz Trumpa z jedną z jego wnuczek - przekazała korespondentka.

Landers wyjaśniła, że fotografie powieszono w holu, który łączy Zachodnie Skrzydło z głównym budynkiem. Jak przyznała, jest to "coś, czego wcześniej nie widziała".

Putin i Trump w Białym Domu. Komentarze

Wpis dziennikarki nie uszedł uwadze ukraińskich mediów. "Trump powiesił swoje zdjęcie z Putinem w Białym Domu" - pisze "Ukraińska Prawda". Gazeta przypomniała, że prezydent USA "ciepło przywitał" rosyjskiego dyktatora, rozwijając przed nim czerwony dywan 15 sierpnia 2025 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż jest gotowy na spotkanie z Putinem w celu omówienia kwestii związanych z terytoriami i elektrownią jądrową w Zaporożu - przekazała ukraińska agencja prasowa RBC-Ukraine, komentując wpis Landers.

Trump i Putin na Alasce, sierpień 2025 r.
Trump i Putin na Alasce, sierpień 2025 r.
Źródło: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT

Zmiany, jakich nie było od dekad

W ciągu ostatniego roku Donald Trump zdążył przyzwyczaić Amerykanów do licznych zmian w wystroju swojej siedziby. W Białym Domu zawisły portrety wszystkich prezydentów (z wyjątkiem Joe Bidena, którego fotografię zastąpiono urządzeniem do powielania podpisów), a w Gabinecie Owalnym przybyło złoconych zdobień. Na ścianach korytarza obok słynnego gabinetu pojawiły się natomiast okładki czasopism z fotografiami Trumpa.

Na terenie siedziby prezydenta trwa również budowa wielkiej sali balowej. Powstaje ona w miejscu wyburzonego w ubiegłym roku Wschodniego Skrzydła i ma pomieścić tysiąc gości - wynika z niedawnych zapowiedzi architekta Shaloma Baranesa. Brytyjski portal Sky News w grudniu zauważył, że tak radykalnych zmian na terenie siedziby amerykańskiego przywódcy nie widziano od dawna. "Wszyscy prezydenci starają się zaznaczyć swoją obecność w Białym Domu, ale Donald Trump wprowadza jedne z największych zmian od dziesięcioleci" - czytamy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
30 min
Biały Dom
Dlaczego wszyscy mówią o sali balowej Donalda Trumpa
Michał Sznajder
Donald Trump podczas wywiadu z agencją Reutera
Trump w złotych ramkach. Nowy wystrój na korytarzu w Białym Domu
Donald Trump
"Są doniesienia, że nie żyjesz". Trump o telefonach od przyjaciół

Autorka/Autor: red. AM

Źródło: pravda.com.ua, newsukraine.rbc.ua, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Kent Nishimura / POOL

TAGI:
Donald TrumpWładimir PutinBiały DomUSA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
