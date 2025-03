Strzały w pobliżu Białego Domu

Secret Service postrzeliło uzbrojonego mężczyznę, który znajdował się w okolicy Białego Domu. Jak podano w komunikacie, doszło do "zbrojnej konfrontacji" mężczyzny ze służbami. Prezydent Donald Trump nie przebywał w tym momencie w rezydencji w Waszyngtonie.

Policja zgłosiła w sobotę podróż "osoby o skłonnościach samobójczych", która wyruszyła z Indiany prawdopodobnie do Waszyngtonu - podała telewizja NBC. Agenci Secret Service zlokalizowali pojazd tej osoby i dostrzegli ją, gdy pieszo zbliżała się do Białego Domu.

"Zbrojna konfrontacja" ze służbami

Mężczyzna zaczął wymachiwać bronią, po czym doszło do "zbrojnej konfrontacji", podczas której agenci oddali strzały - podała Secret Service. Podejrzany trafił do szpitala.

Strzelaniny w okolicy Białego Domu

Na przestrzeni lat doszło do kilku incydentów z udziałem uzbrojonych mężczyzn postrzelonych przez funkcjonariuszy ochrony na terenie Białego Domu lub w jego pobliżu, w tym w 2016 roku, kiedy postrzelono mężczyznę, który wymachiwał bronią przy bramie Białego Domu. W 2023 roku 20-letni indyjski imigrant Sai Varshith Kandula bezskutecznie próbował przebić się przez bariery ochronne Białego Domu wynajętą ​​ciężarówką. Sam Trump cudem przeżył próbę zamachu w lipcu, kiedy uzbrojony mężczyzna postrzelił go podczas wiecu w Butler w Pensylwanii, raniąc mu ucho. Raport Secret Service wykazał, że przyczyniły się do tego luki w komunikacji i brak staranności.