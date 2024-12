Zginęła panna młoda wracająca z wesela. Sprawczyni usłyszała wyrok

Jamie Lee Komoroski, która pod wpływem alkoholu wsiadła za kierownicę i wjechała we wracających z własnego wesela nowożeńców, została skazana na karę 25 lat pozbawienia wolności. W chwili zderzenia 27-latka dwukrotnie przekroczyła dopuszczalną prędkość. W wypadku zginęła panna młoda. Komoroski przyznała się do winy.

Do wypadku doszło w miejscowości Folly Beach w Karolinie Południowej. Dopuszczana przez lokalne prawo zawartość alkoholu we krwi dla kierującego pojazdem wynosi tam 0,8 promila. Ilość, jaką stwierdzono we krwi Komoroski, była ponad trzykrotnie wyższa. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, sprawczyni wypadku znacznie przekroczyła też dopuszczalną prędkość jazdy. Na drodze z ograniczeniem do 25 mil na godzinę (ok. 40 km/h) jechała z prędkością 65 mil (105 km/h).