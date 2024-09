Zaginiona w lesie lunatykująca 10-latka odnaleziona dzięki dronowi termowizyjnemu

Amerykańskie media opisują szczegóły dramatycznej akcji ratunkowej z połowy tego miesiąca. 10-letnia Peyton Saintignan zaginęła 14 września. Jak wynika z komunikatu biura szeryfa parafii Webster w stanie Luizjana, dziewczynka - lunatykując -około godziny 22 czasu lokalnego opuściła swój dom i weszła do lasu niedaleko Shreveport. - Gdy zostaliśmy powiadomieni o zaginięciu Peyton jej rodzina oraz sąsiedzi poszukiwali jej już od około godziny - relacjonuje szeryf Jason Parker w rozmowie z "Good Morning America."

Do poszukiwań dziewczynki zaangażowano jednostki policji stanowej, lokalnej i setki wolontariuszy, którzy wspólnie przeszukiwali pobliskie lasy. Do ochotników dołączył także Josh Klober, operator drona, który przyjechał z sąsiedniego stanu Arkansas, by pomóc w odnalezieniu dziecka.