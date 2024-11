Wyskoczył z jadącej kolejki górskiej. "Miałem sekundy na decyzję"

Mężczyzna wyskoczył z jadącej kolejki górskiej w parku rozrywki w stanie Arizona. Jak twierdzi zrobił to, gdy rozpięło się zabezpieczenie trzymające go na miejscu. - Miałem zaledwie sekundy na działanie, czy zostaję, czy wyskakuję - powiedział lokalnym mediom, które opublikowały także nagranie ze zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w parku rozrywki Castles N'Coasters w Phoenix w stanie Arizona. Na opublikowanym przez amerykańskie media nagraniu widać, jak jeden z pasażerów kolejki górskiej, gdy ta powoli wjeżdża do góry, nagle wyskakuje ze swojego miejsca na zewnątrz.

Wyskoczył z jadącej kolejki górskiej

Pragnący zachować anonimowość mężczyzna twierdzi, że świętował tego dnia urodziny swojej siostrzenicy. Gdy wsiadł do kolejki o nazwie Desert Storm, której wagoniki z dużą prędkością przejeżdżają m.in. do góry nogami przez dwie pętle, zorientował się, że nagle rozpięło się zabezpieczenie trzymające go na miejscu.