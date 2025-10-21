Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ekipy rozbiórkowe zaczęły w poniedziałek wyburzać część wschodniego skrzydła Białego Domu w ramach przygotowań do budowy sali balowej, o której od dawna marzy prezydent USA Donald Trump - poinformował dziennik "Washington Post".

W poniedziałek Trump ogłosił we wpisie na platformie Truth Social początek budowy sali, której koszt szacowany jest na 250 milionów dolarów. Zaznaczył, że budowa finansowana jest ze środków prywatnych przez "hojnych patriotów, wspaniałe amerykańskie firmy" i jego samego.

Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

"Od ponad 150 lat każdy prezydent marzył o sali balowej w Białym Domu, by przyjmować gości na przyjęciach, wizytach państwowych itd." - podkreślił amerykański przywódca.

Trump zapewniał, że "nie będzie ingerować w obecny budynek"

W lipcu Trump ujawnił plan zbudowania wielkiej sali balowej przy Białym Domu. Wtedy - jak przypomniały w poniedziałek media - deklarował, że budowa nie wpłynie na istniejącą strukturę siedziby prezydentów USA.

- Nie będzie ingerować w obecny budynek. Będzie obok niego, ale nie będzie się z nim stykać w poszanowaniu obecnego budynku, którego jestem największym fanem. (...) To jest moje ulubione miejsce - mówił wówczas prezydent.

Biały Dom poinformował, że w ramach budowy sali balowej wschodnie skrzydło, które powstało w 1902 r., zostanie "w pełni zmodernizowane".

OGLĄDAJ: Krzysztof Gawkowski w "Rozmowie Piaseckiego"