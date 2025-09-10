Logo strona główna
Świat

Wojskowi zeznawali w sprawie UFO. "Wielki czerwony kwadrat", "niebiesko-biała kula światła"

Amerykanie na tropie UFO. Departament obrony publikuje nagrania
Dwóch weteranów sił powietrznych, marynarz oraz dziennikarz zeznawali w Kongresie na temat UFO. Opowiedzieli o incydentach, które mieli widzieć, i które ich zdaniem miały charakter paranormalny.

We wtorek w Kongresie USA odbyło się trzecie w historii wysłuchanie na temat niewyjaśnionych zjawisk anomalnych (UAP) w komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów. Przed Kongresem głos zabrali dwaj byli i jeden czynny wojskowy USA. To weterani sił powietrznych Jeffrey Nuccetelli i Dylan Borland oraz pozostający w czynnej służbie marynarz Alexandro Wiggins. Głos zabrał także czołowy dziennikarz zajmujący się tematyką UFO George Knapp.

Zeznania w Kongresie w sprawie UFO

Nuccetelli opowiedział o pięciu niewyjaśnionych incydentach w bazie wojskowej Vandenberg w Kalifornii w latach 2003-2005, w tym o "wielkim czerwonym kwadracie", większym niż boisko piłkarskie, który przez kilkadziesiąt sekund miał wisieć nad systemami obrony przeciwrakietowej, o wielkim trójkątnym statku powietrznym, większym od samolotu transportowego, który przeleciał nad bazą oraz o "wielkiej niebiesko-białej kuli światła", która unosiła się 60 metrów nad jego domem.

Borland zeznał z kolei, że nad bazą Langley w Wirginii w 2012 roku zobaczył wielki czarny trójkąt długi na 30 metrów, zrobiony z materiału przypominającego płyn, który wyruszył z pobliża hangaru NASA i przez kilka minut znajdował się kilkadziesiąt metrów nad nim, po czym nagle odleciał, w ciągu kilku sekund osiągając wysokość, na której latają komercyjne odrzutowce. Borland twierdził, że ze względu na swoje zeznania i zbieranie informacji o innych incydentach, był prześladowany przez służby i obecnie jest bezrobotny. Były analityk wywiadu Sił Powietrznych stwierdził, że widziany przez niego obiekt nie był ani amerykańskim, ani obcym obiektem technologicznym, lecz dodał, że szerzej o tym może powiedzieć tylko na niejawnym posiedzeniu.

Wiggins opisał incydent z lutego 2023 roku, kiedy będąc na pokładzie okrętu USS Jackson u wybrzeży Kalifornii zauważył cztery obiekty w kształcie tic-taca, które miały wynurzyć się z wody i odlecieć z wielką prędkością, która jego zdaniem jest niemożliwa do osiągnięcia przez znane technologie. Zarejestrowany na wideo incydent przypominał inny podobny przypadek z 2004 roku, który Pentagon opublikował w 2017 roku. Sceptycy uznali zapis wideo za efekt złudzeń optycznych lub zakłóceń czujników.

Knapp, dziennikarz z Las Vegas, który od dekad zajmuje się tematyką UFO, zeznawał m.in. o rzekomym odkryciu w latach 90. rosyjskiego programu odzyskiwania i rekonstrukcji pozaziemskich technologii oraz kontaktów z istotami pozaziemskimi. Knapp stwierdził m.in., że pozyskane przez niego dokumenty z archiwum rosyjskiego ministerstwa obrony mówiły o tymczasowym uruchomieniu przez UFO wymierzonych w USA sowieckich rakiet na terenie dzisiejszej Ukrainy. Według Knappa, UFO zestrzeliło też dwa rosyjskie samoloty MiG, które usiłowały zniszczyć nieznany obiekt.

Reakcje kongresmenów na zeznania świadków

Tak jak podczas poprzednich posiedzeń komisji na ten temat, kongresmeni zdawali się w większości dawać wiarę zeznaniom świadków. Szefowa komisji, republikanka Anna Paulina Luna stwierdziła, że celem wysłuchania było dowiedzenie się, "dlaczego mówi się nam tak niewiele" na temat niewyjaśnionych zjawisk. Demokrata Jared Moskowitz stwierdził, że choć "nie wie, co jest prawdą", to wie, że władze okłamują społeczeństwo na temat UAP, natomiast republikański kongresmen Eric Burlison zaprezentował niepublikowane dotąd nagranie wideo ukazujące drona MQ-9 Reaper wystrzeliwującego rakietę Hellfire w kierunku niezidentyfikowanego obiektu nad Jemenem. Rakieta uderzyła w obiekt i poleciała dalej, nie eksplodując. - To był pocisk Hellfire, który uderzył w UFO i odbił się od niego - skomentował Knapp.

Według raportu AARO, powołanego przez Pentagon biura do zbadania niewyjaśnionych zjawisk, większość z rozwiązanych dotąd przypadków obserwacji UAP/UFO stanowiły balony lub śmieci. Biuro nie znalazło też żadnych dowodów na technologie pozaziemskie. Urząd był jednak krytykowany przez członków komisji i występujących przed nią świadków i oskarżany o ukrywanie dowodów.

Wśród krytyków był m.in. były pracownik AARO David Grusch, który w pierwszym takim wysłuchaniu zeznał, że rząd USA od dekad ukrywa wiedzę o odkryciu i kontakcie z "nie-ludzkimi istotami" oraz że posiada dostęp do pozaziemskich pojazdów i na ich bazie wraz z prywatnymi firmami odtwarza te technologie. Grusch został później zatrudniony przez kongresmena Burlisona w charakterze doradcy.

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

