Świat

Wojsko USA kupi Cybertrucki. Będą na nich testować pociski

Tesla Cybertruck
Tesla podała wyniki. Wpływ politycznego zaangażowania Muska
Źródło: TVN24
Amerykańskie Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych planują zakup dwóch Tesli Cybertrucków - wynika z dokumentów przetargowych Centrum Testowego Sił Powietrznych. Pojazdy produkowane przez firmę miliardera Elona Maska mają być wykorzystywane między innymi do testowania kierowanych pocisków rakietowych.

Planiści amerykańskiej armii twierdzą, że potrzebują tego typu modelu Tesli ze względu na prawdopodobieństwo wykorzystania ich w przyszłych konfliktach przez przeciwników. "Na polu walki prawdopodobnie pojazdy używane przez wroga zostaną zastąpione Cybertruckami, ponieważ dzięki unikalnej konstrukcji i elektrycznemu napędowi, po poważnym uderzeniu nie odnoszą one typowych dla większości pojazdów uszkodzeń" - uzasadniło Centrum Testowego Sił Powietrznych (AFTC).

Jak zauważył jednak amerykański portal Thedrive, Cybertruck jest obecnie sprzedawany masowo tylko w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. "Nawet po opublikowaniu przez CNN zdjęć Cybertrucka, należącego do czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa z zamontowanym karabinem maszynowym, prawdopodobieństwo napotkania Cybertrucków jako wrogich jednostek bojowych na polu bitwy wydaje się niskie" - skomentowano.

Portal zapytał też, "czy Siły Powietrzne USA nie mogłyby osiągnąć tego samego rezultatu, przykręcając pod odpowiednim kątem kilka blach stalowych do wózka golfowego lub przyczepy?"

Tesla z karabinem maszynowym
Tesla z karabinem maszynowym
Źródło: Kadyrow Telegram

USA będą testowały pociski rakietowe

Cybertrucki, znane z nadwozia ze stali nierdzewnej i ostrej, kanciastej konstrukcji, są jednymi z 33 pojazdów - głównie standardowych sedanów, pickupów i SUV-ów - które siły zbrojne USA chcą pozyskać i dostarczyć na poligon rakietowy White Sands w Nowym Meksyku. Ale tylko w ich przypadku podano markę i konkretny model, zaznaczając, że nie muszą być nawet w pełni sprawne. Wystarczy, aby dało się je holować za innym pojazdem.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
Źródło: Shutterstock

Na poligonie wszystkie zamówione przez AFTC pojazdy będą celem dla kierowanych pocisków rakietowych, odpalanych z dużej odległości. Armia Stanów Zjednoczonych testuje obecnie te pociski w ramach programu Standoff Precision Munition (SOPGM), który obejmuje amunicję odpalaną z powietrza, taką jak AGM-114 Hellfire, AGM-176 Griffin i bomby laserowe GBU-39/B. Amunicja ta jest zaprojektowana do niszczenia pojazdów i innych celów naziemnych z bardzo wysoką celnością.

"Trudne kwartały" w Tesli. Sprzedaż gwałtowanie spada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trudne kwartały" w Tesli. Sprzedaż gwałtowanie spada

BIZNES

Właściciel Tesli, Elon Musk, już w czasie kampanii wyborczej obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa zaangażował się w politykę, szkodząc firmie, która w tym roku odnotowała drugi z rzędu kwartał spadku przychodów. Jak wynika z danych opublikowanych pod koniec lipca przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, najgorsze spadki firma zaliczyła w lipcu na dwóch głównych rynkach Europy - brytyjskim i niemieckim - odpowiednio o 60 procent i 55,1 procent w porównaniu do lipca roku ubiegłego.

Cybertruck w mieście Decatur w stanie Georgia. W tle protestujący sprzeciwiający się działaniom Elona Muska
Cybertruck w mieście Decatur w stanie Georgia. W tle protestujący sprzeciwiający się działaniom Elona Muska
Źródło: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Oprócz zarządzania Teslą, Musk jest również właścicielem firmy rakietowej SpaceX, platformy medialnej X oraz firmy zajmującej się sztuczną inteligencją xAI.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kgr//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Elon MuskTeslaUSAWojsko
