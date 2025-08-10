Wojsko USA kupi Cybertrucki. Będą na nich testować pociski

Tesla podała wyniki. Wpływ politycznego zaangażowania Muska Źródło: TVN24

Planiści amerykańskiej armii twierdzą, że potrzebują tego typu modelu Tesli ze względu na prawdopodobieństwo wykorzystania ich w przyszłych konfliktach przez przeciwników. "Na polu walki prawdopodobnie pojazdy używane przez wroga zostaną zastąpione Cybertruckami, ponieważ dzięki unikalnej konstrukcji i elektrycznemu napędowi, po poważnym uderzeniu nie odnoszą one typowych dla większości pojazdów uszkodzeń" - uzasadniło Centrum Testowego Sił Powietrznych (AFTC).

Jak zauważył jednak amerykański portal Thedrive, Cybertruck jest obecnie sprzedawany masowo tylko w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. "Nawet po opublikowaniu przez CNN zdjęć Cybertrucka, należącego do czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa z zamontowanym karabinem maszynowym, prawdopodobieństwo napotkania Cybertrucków jako wrogich jednostek bojowych na polu bitwy wydaje się niskie" - skomentowano.

Portal zapytał też, "czy Siły Powietrzne USA nie mogłyby osiągnąć tego samego rezultatu, przykręcając pod odpowiednim kątem kilka blach stalowych do wózka golfowego lub przyczepy?"

Tesla z karabinem maszynowym Źródło: Kadyrow Telegram

USA będą testowały pociski rakietowe

Cybertrucki, znane z nadwozia ze stali nierdzewnej i ostrej, kanciastej konstrukcji, są jednymi z 33 pojazdów - głównie standardowych sedanów, pickupów i SUV-ów - które siły zbrojne USA chcą pozyskać i dostarczyć na poligon rakietowy White Sands w Nowym Meksyku. Ale tylko w ich przypadku podano markę i konkretny model, zaznaczając, że nie muszą być nawet w pełni sprawne. Wystarczy, aby dało się je holować za innym pojazdem.

Tesla Cybertruck Źródło: Shutterstock

Na poligonie wszystkie zamówione przez AFTC pojazdy będą celem dla kierowanych pocisków rakietowych, odpalanych z dużej odległości. Armia Stanów Zjednoczonych testuje obecnie te pociski w ramach programu Standoff Precision Munition (SOPGM), który obejmuje amunicję odpalaną z powietrza, taką jak AGM-114 Hellfire, AGM-176 Griffin i bomby laserowe GBU-39/B. Amunicja ta jest zaprojektowana do niszczenia pojazdów i innych celów naziemnych z bardzo wysoką celnością.

Właściciel Tesli, Elon Musk, już w czasie kampanii wyborczej obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa zaangażował się w politykę, szkodząc firmie, która w tym roku odnotowała drugi z rzędu kwartał spadku przychodów. Jak wynika z danych opublikowanych pod koniec lipca przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, najgorsze spadki firma zaliczyła w lipcu na dwóch głównych rynkach Europy - brytyjskim i niemieckim - odpowiednio o 60 procent i 55,1 procent w porównaniu do lipca roku ubiegłego.

Cybertruck w mieście Decatur w stanie Georgia. W tle protestujący sprzeciwiający się działaniom Elona Muska Źródło: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Oprócz zarządzania Teslą, Musk jest również właścicielem firmy rakietowej SpaceX, platformy medialnej X oraz firmy zajmującej się sztuczną inteligencją xAI.

