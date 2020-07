Wypadek, a potem pościg na autostradzie. Astro był szybki, został schwytany dopiero w lesie

Choć w pościgu wzięło udział kilka osób, trwał kilka minut, bo Astro był szybki. Robił uniki i kilkukrotnie wymykał się goniącym go ludziom. Wcześniej w wypadku samochodowym ranny został jego właściciel.

Astro, bo tak ma na imię niewielki biały pies, kilkukrotnie wymykał się ludziom, którzy próbowali go złapać. Próbujący go schwytać pracownicy służby drogowej, chcieli ustrzec go przed potrąceniem przez samochody.