USA ukarały tankowce, które pomagały Iranowi omijać sankcje

Tankowce na Bliskim Wschodzie. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Iran, obłożony amerykańskimi sankcjami, które w znacznej mierze skierowane są na jego handel ropą naftową, stara się zatuszować jej pochodzenie, mieszając ją nocą na wodach Zatoki Perskiej z surowcem irackim i sprzedając na rynkach międzynarodowych jako czysto iracką.

Wykorzystuje do tego tankowce pływające pod banderą zachodnioafrykańskiej Liberii. A za całym tym systemem stoi przedsiębiorca działający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obywatel Iraku i Saint Kitts i Nevis, Waleed al-Samarra'i.

Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi (zdjęcie archiwalne) Źródło: Shutterstock

Sankcje nałożone na liberyjskie tankowce

We wtorek Stany Zjednoczone, aby ukrócić ten proceder, nałożyły sankcje na al-Samar 'iego oraz na wykorzystywane przez niego tankowce pływające pod banderą Liberii, które - według uzasadnienia Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA - przynoszą Iranowi co najmniej 300 milionów dolarów dochodu z przemytu z ropy naftowej.

Ogłaszając sankcje, sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział: - Irak nie może stać się bezpieczną przystanią dla terrorystów, dlatego Stany Zjednoczone pracują nad przeciwdziałaniem wpływom Iranu w tym kraju.

Iracki minister ds. ropy Hayyan Abdul-Ghani przyznał na początku tego roku, że pływające dla Iranu tankowce fałszują dokumenty dotyczące przewożonej ropy naftowej i że sprawa ta została zgłoszona do Stanów Zjednoczonych.

