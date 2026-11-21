Świat Chirurg plastyczny z polskimi korzeniami skazany na śmierć Oprac. Filip Czerwiński |

Tomasz Kosowski, chirurg plastyczny z polskimi korzeniami, skazany na śmierć na Florydzie Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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47-letni Tomasz Kosowski, chirurg plastyczny, został we wrześniu uznany winnym tego, że 21 marca 2023 roku zamordował Stevena Cozziego, prawnika, który reprezentował osoby pozwane przez chirurga w sprawie cywilnej.

W piątek została orzeczona kara śmierci dla Kosowskiego. - Sąd stwierdza, że ​​oskarżony, zgodnie z prawami stanu Floryda, zrzekł się swojego prawa do życia - powiedział sędzia Joseph Bulone. - W związku z powyższym postanawia się i orzeka, że ​​oskarżony Tomasz Kosowski zostaje skazany na karę śmierci za zabójstwo Stevena Cozziego - oświadczył.

Jak podaje CNN, wyrok śmierci zostanie automatycznie skierowany do Sądu Najwyższego Florydy w celu ewentualnej rewizji.

Tomasz Kosowski Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Bez ławy przysięgłych i bez świadków obrony

Kosowski nie przyznał się do winy. Przekonywał, że wersja wydarzeń przedstawiona przez prokuraturę jest nie tylko nielogiczna, lecz także "fizycznie niemożliwa". Wcześniej zrzekł się prawa do ławy przysięgłych i reprezentował sam siebie. To oznaczało, że o jego winie musiał zdecydować sędzia.

Kosowski w 20-minutowej mowie końcowej przekonywał sędziego, że prokuratorzy nie zdołali udowodnić popełnienia przez niego zabójstwa pierwszego stopnia. Cichym głosem, nachylając się do mikrofonu, wskazał na fakt, że dotychczas nie odnaleziono zwłok Cozziego.

Poza tym chirurg nie przedstawił żadnych argumentów za złagodzeniem kary. Sędzia powołał niezależnego adwokata, którego zadaniem było przedstawienie racji za orzeczeniem kary dożywocia, zamiast kary śmierci.

Adwokat opowiedział sądowi o dzieciństwie Kosowskiego, który urodził się w 1979 roku w Polsce. Jego rodzice wyemigrowali wraz z nim do USA w latach 80. i osiedli w stanie Kansas. Mówił też o tym, jak Kosowski mógłby pomagać innym osadzonym w więzieniu z racji swojego wykształcenia. Po stronie obrony nie zeznawał żaden świadek.

Bulone przyznał, że istnieją pewne okoliczności łagodzące przemawiające na korzyść Kosowskiego, ale stwierdził, że okoliczności obciążające przeważają nad łagodzącymi. Wskazał na "zimny i wyrachowany" sposób, w jaki Kosowski zamordował Cozziego.

Ciała prawnika do dzisiaj nie znaleziono

Steven Cozzi miał w 2023 roku 41 lat. Był prawnikiem, który reprezentował byłych współpracowników Kosowskiego, pozwanych przez niego w 2019 roku w sporze o rozliczenia za wykonane przez niego zabiegi.

Według prokuratury Kosowski miał mieć "obsesję" na punkcie Cozziego. Dowody wskazywały, że szukał o nim informacji w internecie, a także pojawił się pod jego domem i obserwował kancelarię prawną, w której pracował.

21 marca 2023 roku Kosowski miał zabić prawnika w toalecie jego kancelarii, a następnie wywieźć jego ciało z budynku na wózku. Służby znalazły później w pomieszczeniu ślady krwi.

Według śledczych nagrania z monitoringu pokazują Kosowskiego opuszczającego budynek w innym ubraniu niż to, w którym do niego wszedł. Zdaniem prokuratury zaledwie kilka minut po wywiezieniu ciała Cozziego, Kosowski miał z parkingu jego kancelarii dołączyć do telekonferencji dotyczącej ich wspólnej sprawy.

Śledczy twierdzili, że następnie Kosowski przewiózł ciało prawnika i wyrzucił je do kontenera na śmieci przy oddalonej drodze. Zwłok ani szczątków Cozziego nigdy nie odnaleziono.

Dzień po zaginięciu prawnika Kosowski wykonywał wcześniej zaplanowane operacje. Trzy dni później został aresztowany. Podczas przeszukania śledczy znaleźli torbę, w której znajdowały się między innymi paralizator, maski, taśma klejąca, kastety, strzykawki oraz środek o działaniu paraliżującym.