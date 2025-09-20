"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa. Zginęło trzech "narkoterrorystów"

Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Donald Trump poinformował w piątek na platformie społecznościowej Truth Social, że siły amerykańskie - na jego rozkaz - przypuściły atak na statek, który służył do przemytu narkotyków.

Trump przekazał, że atak był wymierzony w statek, który znajdował się w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych, obejmującym Amerykę Środkową, Amerykę Południową i Karaiby. W wyniku uderzenia zginęło trzech "narkoterrorystów" - napisał Trump. Do wpisu dołączył nagranie.

Nakaz przeprowadzenia "śmiercionośnego ataku kinetycznego"

Trump napisał, że na jego rozkaz sekretarz wojny (Pete Hegseth) nakazał przeprowadzenie "śmiercionośnego ataku kinetycznego" na statek powiązany z organizacją terrorystyczną, zajmującą się handlem narkotykami w rejonie działania Dowództwa Południowego USA (SOUTHCOM).

"Wywiad potwierdził, że statek przemycał nielegalne narkotyki i płynął znanym szlakiem przemytu narkotyków w celu zatrucia Amerykanów" - oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że żaden amerykański żołnierz nie ucierpiał w wyniku tej operacji.

Trump nie sprecyzował, skąd statek wyruszył ani gdzie miało miejsce uderzenie.

Trzeci taki przypadek w ciągu miesiąca

Piątkowe oświadczenie Trumpa oznacza trzeci atak wojska na domniemany statek przemytniczy narkotyków w tym miesiącu - poinformował portal amerykańskiej telewizji CNN.

Na początku września Trump oznajmił, że siły USA przeprowadziły atak na łódź wenezuelskiego kartelu, transportującą narkotyki w kierunku USA. W wyniku operacji miało zginąć 11 członków gangu Tren de Aragua.

Kolejne uderzenia miało miejsce w połowie września. Wówczas Trump poinformował, że atak nastąpił, gdy "narkoterroryści z Wenezueli znajdowali się na wodach międzynarodowych". Opublikował też nagranie z akcji.

Pytany wtedy o dowody na to, że statek przewoził narkotyki, Trump odpowiedział: "Mamy dowody. Wystarczy spojrzeć na ładunek rozrzucony po całym oceanie, wielkie worki kokainy i fentanylu" - podała CNN.

OGLĄDAJ: TVN24 HD