Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa. Zginęło trzech "narkoterrorystów"

lodz sklej
Statek kartelu narkotykowego zaatakowany przez siły USA
Źródło: Reuters
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o ataku sił amerykańskich na statek, który miał służyć do przemytu narkotyków. Trump przekazał, że w wyniku uderzenia zginęło trzech "narkoterrorystów"

Prezydent Donald Trump poinformował w piątek na platformie społecznościowej Truth Social, że siły amerykańskie - na jego rozkaz - przypuściły atak na statek, który służył do przemytu narkotyków.

Trump przekazał, że atak był wymierzony w statek, który znajdował się w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych, obejmującym Amerykę Środkową, Amerykę Południową i Karaiby. W wyniku uderzenia zginęło trzech "narkoterrorystów" - napisał Trump. Do wpisu dołączył nagranie.

Nakaz przeprowadzenia "śmiercionośnego ataku kinetycznego"

Trump napisał, że na jego rozkaz sekretarz wojny (Pete Hegseth) nakazał przeprowadzenie "śmiercionośnego ataku kinetycznego" na statek powiązany z organizacją terrorystyczną, zajmującą się handlem narkotykami w rejonie działania Dowództwa Południowego USA (SOUTHCOM).

"Wywiad potwierdził, że statek przemycał nielegalne narkotyki i płynął znanym szlakiem przemytu narkotyków w celu zatrucia Amerykanów" - oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że żaden amerykański żołnierz nie ucierpiał w wyniku tej operacji.

"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

Trump nie sprecyzował, skąd statek wyruszył ani gdzie miało miejsce uderzenie.

Trzeci taki przypadek w ciągu miesiąca

Piątkowe oświadczenie Trumpa oznacza trzeci atak wojska na domniemany statek przemytniczy narkotyków w tym miesiącu - poinformował portal amerykańskiej telewizji CNN.

Na początku września Trump oznajmił, że siły USA przeprowadziły atak na łódź wenezuelskiego kartelu, transportującą narkotyki w kierunku USA. W wyniku operacji miało zginąć 11 członków gangu Tren de Aragua.

Kolejne uderzenia miało miejsce w połowie września. Wówczas Trump poinformował, że atak nastąpił, gdy "narkoterroryści z Wenezueli znajdowali się na wodach międzynarodowych". Opublikował też nagranie z akcji.

Pytany wtedy o dowody na to, że statek przewoził narkotyki, Trump odpowiedział: "Mamy dowody. Wystarczy spojrzeć na ładunek rozrzucony po całym oceanie, wielkie worki kokainy i fentanylu" - podała CNN.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpNarkotykiUSA
Czytaj także:
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
METEO
Erik Siebert
Trump chciał, żeby odszedł. Kilka godzin później podał się do dymisji
Świat
imageTitle
Dwa zwycięstwa jednego dnia. Świątek zagra o tytuł
EUROSPORT
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Żołnierz wśród podejrzanych o produkcję narkotyków. Zatrzymano też policjantkę
Łódź
18 1110 kadr na kino-0008
Trwa Święto Kina, apel o wykluczenie Izraela z Eurowizji, zawrotna suma za rolę
KADR NA KINO
Ministerstwo Finansów
Resort komentuje negatywną perspektywę ratingu Polski
BIZNES
Nowotwory głowy i szyi
Objawami tego raka mogą być chrypka i ból gardła. "Musimy być bardzo czujni"
Zdrowie
Pijany 54-latek zaatakował ratownika
Pijany 54-latek zaatakował ratowników, którzy chcieli mu pomóc
Wrocław
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
METEO
Flensburg, Niemcy
Zakazał wstępu Żydom. Oburzenie w Niemczech i ruch prokuratury
Świat
imageTitle
Świątek pokonała Joint w półfinale turnieju w Seulu
EUROSPORT
Na terenie posesji policja znalazła narkotyki
Narkotyki i chemikalia w domu. Akcja służb
WARSZAWA
Tunel na granicy białorusko-polskiej
Wykopali tunel i próbowali nim przekroczyć granicę
Białystok
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
METEO
Lotnisko Heathrow
Cyberatak na europejskie lotniska. Opóźnione i odwołane loty
BIZNES
rosja policja shutterstock_1425977705
Tajemnicza śmierć prezesa rosyjskiej spółki. Kolejny taki przypadek
Świat
Robert Janczewski
Lata "odzierania z godności" i uniewinnienie. Chce 22,5 miliona od Skarbu Państwa
Łukasz Frątczak
Zagrzeb
Obcokrajowcy kupują coraz więcej. "Głównie za gotówkę"
BIZNES
Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025
Malownicze zjawisko nad Polską. "Aż dziwne, że się udało"
METEO
Keith Kellogg
Wysłannik Trumpa: Drony nad Polską to nie przypadek. To był test
Świat
"Łomiarz" nie przyznawał się do winy
"Łomiarz" kończy karę i chce wrócić do domu. Co zrobią służby?
Klaudia Ziółkowska
Dniepr, Ukraina
"Terror" w Dnieprze. Spadły rosyjskie pociski
Świat
imageTitle
Nadludzki wysiłek. Polski chodziarz skończył na wózku
EUROSPORT
Afgańscy rolnicy na polu maku w Kandaharze w Afganistanie (2022)
Brakuje opium do produkcji leków. Chcą zalegalizować uprawę maku
Świat
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
METEO
Polskie myśliwce
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce
Polska
Słońce, upał
Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw
METEO
imageTitle
Świątek dała lekcję tenisa. Przed półfinałem długo nie odpocznie
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban idzie w ślady Trumpa. "Uznamy Antifę za organizację terrorystyczną"
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie dwóch polskich żołnierzy
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica