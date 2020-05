Mężczyzna zmarł po interwencji policji. Były funkcjonariusz z zarzutami morderstwa

Były funkcjonariusz policji z Minneapolis, który w trakcie interwencji miał przyczynić się do śmierci zatrzymanego mężczyzny, został aresztowany. Postawiono mu zarzuty morderstwa - przekazała w piątek prokuratura. W wyniku zajścia od trzech dni w niektórych amerykańskich miastach dochodzi do gwałtownych zamieszek. W Minneapolis podpalono komisariat.

Zarzewiem protestów stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję. W poniedziałek do internetu trafiło nagranie, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł.

Były funkcjonariusz oskarżony o morderstwo

W Minneapolis dochodzi do wielu aktów wandalizmu | Tannen Maury/EPA/PAP

W Minneapolis dochodzi do wielu aktów wandalizmu | Tannen Maury/EPA/PAP

Zamieszki są związane ze śmiercią Afroamerykanina, do której doszło podczas zatrzymania przez policję | Tannen Maury/EPA/PAP

Zamieszki są związane ze śmiercią Afroamerykanina, do której doszło podczas zatrzymania przez policję | Tannen Maury/EPA/PAP

W Minneapolis doszło do serii podpaleń | Tannen Maury/EPA/PAP

W Minneapolis doszło do serii podpaleń | Tannen Maury/EPA/PAP

Śmierć George'a Floyda

Śmierć czarnoskórego George'a Floyda doprowadziła do gwałtownych zamieszek na ulicach Minneapolis. Demonstranci w nocy z czwartku na piątek podpalili komisariat policji. Wokół budynku policja zawczasu ustawiła ogrodzenie, jednak tłum sforsował je, wtargnął do budynku i podpalił go. Wcześniej z komisariatu ewakuowano wszystkich funkcjonariuszy.