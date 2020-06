Los Angeles, Nowy Jork, Waszyngton. Kolejna noc protestów w USA spokojniejsza

W stolicy USA, Waszyngtonie, przed Białym Domem w czwartek wieczorem protestowało kilkaset osób. W Los Angeles odbyły się pokojowe marsze, a w Nowym Jorku wiec pamięci i protesty, po których doszło do aresztowań. Demonstracje po śmierci George'a Floyda trwały za oceanem kolejną noc, ale słabną, a na ulicach jest mniej służb bezpieczeństwa.

Na ulicach wojsko, FBI, służba więzienna

Część oddziałów, strzegących porządku w Waszyngtonie, na mundurach nie miała żadnych widocznych znaków rozpoznawczych. Funkcjonariusze często nie odpowiadali na pytania mediów, do jakich służb przynależą i kto jest ich dowódcą.

"Kto jest dowódcą?"

- Kto tym dowodzi? Kto jest dowódcą? Oczekujemy odpowiedzi - mówiła o sprawie na czwartkowej konferencji prasowej szefowa Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. Demokratka wysłała list do prezydenta, prosząc go o wykaz rządowych agencji uczestniczących w operacji oraz wskazanie, jaką pełnią rolę.

Donald Trump mówił, że szanuje prawo do pokojowego demonstrowania. W poniedziałek - po nocy protestów, z których cześć przerodziła się po zmroku w zamieszki - ogłosił, że kieruje do stolicy USA "tysiące ciężko uzbrojonych żołnierzy, członków personelu wojskowego i służb bezpieczeństwa, by zakończyć zamieszki, plądrowanie, wandalizm, napaści oraz bezmyślne niszczenie mienia".