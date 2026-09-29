Świat Cztery dekady czekał na egzekucję. Właśnie opuścił więzienie Paulina Borowska |

Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Rick Egan/Associated Press/East News

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Sąd w hrabstwie Utah zdecydował o zwolnieniu za kaucją 71-letniego Douglasa Stewarta Cartera, który od czterech dekad oczekiwał na wykonanie wyroku kary śmierci za zabójstwo. Mężczyzna w poniedziałek przed godz. 8 rano opuścił zakład karny. - Pojawiły się wyniki badań DNA, które nie wskazywały na oskarżonego, więc w tej chwili prokuratura ponownie analizuje pozostałe dowody w tej sprawie - wyjaśnił zastępca prokuratora hrabstwa Utah Erwin Petilos.

Mężczyzna po zwolnieniu z więzienia musi nosić opaskę monitorującą jego lokalizację. Cytowany przez stację Fox 13 prawnik oskarżonego Neal Hamilton przekazał, że jego klient będzie potrzebował terapii, aby poradzić sobie ze swoim doświadczeniem. - Wychodzi na wolność z 41-letnią traumą - zauważył.

Za co mężczyzna został skazany na śmierć?

Carter został skazany na karę śmierci za zabójstwo Evy Olesen w 1985 roku. Kobieta była ciotką ówczesnego komendanta policji miasta Provo. Została zamordowana w swoim domu, a ciało odnalazł jej mąż. Służby nie znalazły wówczas żadnych rzeczowych dowodów wiążących Cartera z miejscem zbrodni, ale ława przysięgłych uznała go za winnego na podstawie zeznań świadków. Media podkreślają, że on jest osobą czarnoskórą, a ofiara była biała.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy w 1992 roku karę śmierci podtrzymano, a kolejne sądy w stanie Utah odrzuciły jego liczne apelacje. Punkt zwrotny nastąpił w 2011 roku, kiedy świadkowe z poprzednich rozpraw przyznali się do kłamstwa. W zeszłym roku Sąd Najwyższy Utah zdecydował o nowym procesie, powołując się na "liczne przypadki umyślnych nadużyć" ze strony policji i prokuratury na przestrzeni lat. Zlecono wtedy badania DNA dowodów, których to wyniki pojawiły się w ostatnich dniach.

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Redagował AM