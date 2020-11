Pierwsza w historii transpłciowa amerykańska senator stanowa i "tęczowa fala" w wyborach do Kongresu

Poświęciłam swoje dotychczasowe życie walce o to, by ludzie mieli poczucie godności, spokój ducha i uczciwe szanse – mówiła Sarah McBride, zapowiadając start w wyborach do senatu stanowego w Delaware. Demokratka pokonała republikańskiego rywala, stając się pierwszą transgenderową osobą, która obejmie ten urząd. Także wstępne wyniki z wyborów do Kongresu USA wskazują na serię historycznych zwycięstw przedstawicieli środowiska LGBT - podaje agencja Reutera.