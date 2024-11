"Poważna zmiana" w polityce USA. Odpowiedź na "zaskakującą decyzję" Rosji

Joe Biden, na dwa miesiące przed zakończeniem swojej prezydentury, dał Ukrainie zielone światło na użycie dostarczonej przez USA broni dalekiego zasięgu do uderzeń w głębi Rosji - poinformował "New York Times", powołując się na amerykańskich urzędników. Dziennik pisze, że taki krok stanowi "poważną zmianę" w polityce Białego Domu, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie.

Prezydent Biden zezwolił Ukrainie po raz pierwszy na użycie dostarczonych przez USA pocisków dalekiego zasięgu do ataków wewnątrz Rosji - poinformowali amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się "New York Times".

"NYT" dodaje, że pozwolenie Ukraińcom na użycie pocisków dalekiego zasięgu to odpowiedź na "zaskakującą decyzję" Rosji o wprowadzeniu do walki wojsk północnokoreańskich.

Największy atak Rosji od miesięcy

W niedzielę Rosja przeprowadziła serię ataków na terytorium Ukrainy. Był to największy ostrzał powietrzny od sierpnia. Jak podał prezydent Wołodymyr Zełenski, wystrzelono 120 rakiet i 90 dronów. Celem był i tak już mocno osłabiony system energetyczny. Władze poinformowały, że zginęło co najmniej siedem osób i że doszło do uszkodzeń sieci. "Drony i pociski wymierzone w spokojne miasta, śpiących cywilów, krytyczną infrastrukturę. To jest prawdziwa odpowiedź zbrodniarza wojennego Putina dla wszystkich, którzy do niego ostatnio dzwonili i go odwiedzali" - skomentował szef MSZ Andrij Sybiha.