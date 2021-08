Pożar Dixie w Kalifornii. Osiem osób zaginęło, władze wzywają mieszkańców do pozostawania w domach

Biuro szeryfa kalifornijskiego hrabstwa Plumas poinformowało o ośmiu zaginionych osobach. Większość z nich to mieszkańcy dotkniętego pożarem w dużym stopniu miasteczka Greenville. Ogień pochłonął już blisko 176 tysięcy hektarów i został uznany za trzeci co do wielkości pożar w historii Kalifornii. Władze ostrzegają mieszkańców, aby pozostali w domach z powodu powietrza zanieczyszczonego gęstym dymem.

Kalifornijczycy wzywani do pozostawania w domach

Trzeci co do wielkości pożar w historii Kalifornii

Pożar Dixie to trzeci co do wielkości pożar w historii Kalifornii, a zarazem największy pożar w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Pochłonął już blisko 176 tysięcy hektarów - to obszar 3,5 razy większy od jeziora Tahoe. Żywioł przez 24 godziny, co 11 minut wypalał terytorium równe nowojorskiemu Central Parkowi. Jest opanowany w 21 procent co stanowi spadek w porównaniu z 35 proc. w czwartek – podała CNN.