Podejrzany mógł planować zamach na Donalda Trumpa od miesięcy. Prokuratura ujawnia jego list

Próba zamachu na Donalda Trumpa. Podejrzany zostawił list

Według prokuratorów kilka miesięcy przed zatrzymaniem w pobliżu pola golfowego Routh zostawił odręcznie napisany list zaadresowany do "świata", w którym oferował nagrodę za głowę byłego prezydenta USA . "To była próba zamachu na Donalda Trumpa, ale was zawiodłem" - napisał mężczyzna, jak wynika z aktu oskarżenia. "Zaoferuję 150 tysięcy dolarów temu, kto dokończy zadanie" - dodawał. List znaleziono w przekazanym przez niezidentyfikowanego świadka pudełku, w którym znajdowała się również amunicja, metalowa rura i cztery telefony - wskazali prokuratorzy.

To kolejna próba zamachu na Donalda Trumpa

Federalne Biuro Śledcze podało pod koniec sierpnia, że motywy Crooksa nadal nie są jasne. Jednocześnie FBI poinformowało, że zanim udał się on na wiec wyborczy Trumpa i oddał do niego strzały, szukał różnych informacji o planowanych dużych zgromadzeniach i wydarzeniach z udziałem republikańskiego polityka oraz prezydenta Joe Bidena i uznał wiec wyborczy Trumpa w Pensylwanii za "dobrą okazję". - Podjął duży wysiłek, by szczegółowo zaplanować atak - powiedział w zeszłym miesiącu Kevin Rojek, który kieruje oddziałem FBI w Pittsburghu. Jego zdaniem aktywność komputerowa Crooksa wskazuje, że interesował się on różnymi ideologiami, ale nie wykazała jednoznacznie, że motywował go konkretny lewicowy lub prawicowy punkt widzenia. Rojek podkreślił, że FBI nie znalazło żadnych dowodów wskazujących na to, że Crooks współpracował z innymi osobami lub był kierowany przez "obcą siłę". 20-latek był zarejestrowany jako wyborca Partii Republikańskiej.